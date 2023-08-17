Повітряні сили пояснили причину збільшення кількості повітряних тривог

Ворог почав частіше використовувати авіацію

Збільшення кількості повітряних тривог напередодні в південних і східних областях України пов’язане з інтенсивними бойовими діями на фронті. Про це заявив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Вчора було багато повітряних тривог. І південь, і схід нашої держави був атакований. Пов’язане це з тим, що йдуть інтенсивні бойові дії на землі. Відповідно, росіяни піднімають авіацію. І штурмову авіацію і винищувачі, які працюють постійно в небі», – заявив Ігнат.

Крім того зазначається, що українські війська мали успіх у напрямку південніше Урожайного та закріплюються.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За слова Ігната, останніми днями спостерігається велика авіаційна активність ворога у повітряному просторі, зокрема два літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50, два реактивні бомбардувальники Іл-22, п’ять-шість безпілотників та винищувачів.

Ігнат додав, що особливо велика активність спостерігалася на сході та Харківському напрямку. Там ворог застосовував різні типи ракет.

Нагадаємо, триває 540-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 20 бойових зіткнень. Протягом минулої доби ворог завдав вісім ракетних та 82 авіаційних удари, здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктам. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема й діти. Руйнувань зазнала портова інфраструктура на Одещині, житлові будинки та інша цивільна інфраструктура Харківської, Луганської, Донецької, Дніпровської та Херсонської областей.