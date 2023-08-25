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США прискорять надання дозволів іншим країнам для передачі F-16 Україні

Діана Гасюк
glavcom.ua
США прискорять надання дозволів іншим країнам для передачі F-16 Україні
Винищувач F-16
фото з відкритих джерел

Департамент оборони США планує розпочати підготовку українських льотчиків на F-16 в Америці вже восени

Сполучені Штати будуть у прискореному порядку надавати дозволи іншим країнам на передачу своїх винищувачів F-16 Україні. Про це стало відомо за підсумками телефонної розмови президента США Джо Байдена і українського лідера Володимира Зеленського.

В офіційному заявленні Білого дому йдеться, що Байден та Зеленський обговорили початок підготовки українських пілотів-винищувачів та забезпечення прискореного погодження для інших держав на передачу своїх F-16 Україні після завершення навчання для підвищення обороноздатності України.

Крім того, президент Байден від імені американського народу висловив своє захоплення від хоробрості та самопожертви українського народу в боротьбі за свободу та безпеку їхнього майбутнього.

Зеленський підкреслив лідерство США у питанні глобальної консолідації підтримки України.

Також президент України висловив щиру вдячність Джо Байдену, американському Конгресу та громадянам США за їхню допомогу.  Він наголосив: «ви можете розраховувати на Україну в захисті наших спільних цінностей».

Департамент оборони США планує розпочати підготовку українських льотчиків на F-16 в Америці вже восени.

Раніше повідомлялося, що незабаром Україна отримає винищувачі американського виробництва F-16. Питання про постачання Atacms поки не вирішено. 

Нагадаємо, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере під час візиту до України 24 серпня оголосив, що його країна ухвалила рішення передати ЗСУ сучасні західні літаки F-16. 

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що коаліція винищувачів буде розширюватися, тож Україна отримає більше винищувачів, аніж те, що вже пообіцяли союзники.

Теги: США навчання президент винищувач

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