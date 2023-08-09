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Екскомандувач НАТО пояснив, чому Захід зволікає з передачею F-16 Україні

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Екскомандувач НАТО пояснив, чому Захід зволікає з передачею F-16 Україні
Винищувач F-16
фото: Wikimedia Commons

Російська політика залякування Заходу має неабиякий вплив на питання надання Україні винищувачів

Підготовка до навчань українських пілотів на винищувачах F-16 заягується, адже деякі країни бояться провокувати Росію, політика залякування якої показала свою ефективність. Таку думку висловив американський генерал у відставці, колишній Верховний командувач об'єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав в інтерв’ю «Голосу Америки».

За його словами, багато країн уже готові почати навчання українців на F-16 – були розроблені попередні плани, але основне уповільнення цього процесу відбувається всередині США.

«Є стриманість щодо швидких дій через побоювання, що Путін може спричинити певні важливі події. Як я вже казав багато разів, ситуація з F-16 – це якраз той випадок», – зазначив Брідлав.

Він додав, що в питанні надання Україні винищувачів, російська політика залякування Заходу показала неабияку ефективність.

«Сухопутні війська Путіна підводять його на полі. Але путінська війна залякування, його війна щодо стримування Заходу має шалений успіх. І це те, над чим він (Путін – «Главком») наполегливо працює. Це залякування призвело до стримування, і сповільнило такі речі, як відправлення F-16», – пояснив американський генерал у відставці.

Нагадаємо, визначено першу групу з восьми українських пілотів, які візьмуть участь у тренуваннях на винищувачах F-16. 

Раніше повідомлялося, що навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16 розпочнеться вже цього місяця.

До слова, Білий дім назвав країни, у яких можуть пройти навчання українських пілотів на F-16.

Між тим, США та європейські країни-учасниці «коаліції винищувачів» для України ще недоопрацювали плани навчання пілотів ЗСУ з експлуатації обіцяних F-16, попри заяви про терміни постачання цих літаків. 

Як відомо, Україна сформувала коаліцію для навчання пілотів на винищувачах F-16. Цей меморандум також підписали 11 країн коаліції з надання Україні літаків. Туди увійшли: Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія.

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Теги: росія США винищувач допомога ЗСУ

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