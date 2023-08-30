Навчання на F-16: пілоти ЗСУ вже можуть приступати до льотної підготовки – Залужний

Валерій Залужний: «Частина наших льотчиків уже успішно пройшла підготовчі заходи й може приступати до льотної підготовки»

Частина українських пілотів, що проходить навчання на американських винищувачах F-16 в Данії, вже пройшла підготовку й готова приступити до льотних тренувань. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

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«Провів конструктивну телефонну розмову з начальником Штабу оборони Королівства Данія генералом Флеммінгом Лентфером», – повідомив Залужний.

За його словами, у фокусі розмови було обговорення навчання українських пілотів та інженерів на F-16.

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«Генерал Лентфер повідомив, що частина наших льотчиків уже успішно пройшла підготовчі заходи й може приступати до льотної підготовки», – наголосив головнокомандувач.

Залужний також повідомив, що вони з начальником Штабу оборони Данії також домовилися розпочати роботу над логістикою задля забезпечення обслуговування та ремонту винищувачів F-16 в Україні.

Нагадаємо, 22 серпня у Данії група із восьми пілотів розпочала навчання на винищувачах F-16. Це відбулося у межах передачі Україні цих літаків.