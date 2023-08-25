Усі F-16 від Нідерландів, військово-лікарські комісії запрацюють по-новому. Головне за 25 серпня

У Нідерландів є 42 винищувачі F-16 – більшість із них передадуть Україні, а частину залишать для навчання українських пілотів

Нідерланди передадуть Україні всі свої F-16, військово-лікарські комісії працюватимуть по-новому, НАЗК перевірило заступника воєнкома Одещини. «Главком» зібрав у добірку новини 25 серпня, щоб ви були в курсі головних подій:

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Нідерланди передадуть Україні всі свої F-16

У Нідерландів є 42 винищувачі F-16 – більшість із них передадуть Україні, частину залишать для навчання українських пілотів. Точну кількість не оголошують. Щоб отримати винищувачі F-16, Україна має виконати низку вимог Нідерландів, зокрема підготувати екіпажі та інфраструктуру.

Військово-лікарські комісії працюватимуть по-новому

Уряд ухвалив реформу для модернізації військово-лікарських комісій. Зазначається, що зараз триває модернізація військово-лікарських комісій. Кабмін ухвалив рішення щодо запровадження електронного документообігу під час та після проходження ВЛК.

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НАЗК перевірило заступника воєнкома Одещини

Правоохоронці зафіксували ознаки незаконного збагачення заступника начальника Одеського обласного територіального центру комплектування Дениса Галушка. Він, ймовірно, збагатився на понад 14 млн грн.

Зазначається, що теща воєнкома, починаючи з 2020 року, придбала, а згодом продала два автомобілі: Mercedes-Benz GLE 43 AMG вартістю 2 млн грн та Mercedes-Benz GLS 350 вартістю 2,3 млн грн. Минулого року вона придбала ще й автомобіль BMW X7 Xdrive 30D. При реальній вартості автівки у 3,9 млн грн в укладеному договорі купівлі-продажу ціна авто вказана 5 тис. грн, що свідчить про приховування реальної вартості його набуття.

Восени минулого року вона також придбала житловий будинок та земельну ділянку під ним загальною вартістю понад 3 млн грн.

Керівництво Франківська фіктивно влаштувало своїх родичів у військкомат

Держбюро розслідувань викрило в Івано-Франківську схему фіктивного зарахування на військову службу до підрозділів охорони територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки родичів керівництва міста.

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«Недоторканими» стали також футболісти місцевого професійного клубу з Прикарпаття. Бюро встановило особи деяких керівників складу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які налагодили цю протиправну схему.

«Новобранці» отримували можливість фактично не проходити військову службу та отримувати від держави грошове та матеріальне забезпечення. Деякі з них грали у матчах в складі футбольного клубу з Прикарпаття. Найімовірніше, йдеться про команду «Прикарпаття».

Сергія Крука звільнено з посади голови ДСНС

Уряд ухвалив рішення про звільнення Сергія Крука з посади Голови ДСНС. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Виконання обов’язків Голови Державної служби з надзвичайних ситуацій покладено на заступника керівника Служби Володимира Демчука.