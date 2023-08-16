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Винищувачі F-16. Ще одна країна підтвердила, що навчатиме українських пілотів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Винищувачі F-16. Ще одна країна підтвердила, що навчатиме українських пілотів
Україна сформувала коаліцію для навчання пілотів на винищувачах F-16
фото ілюстративне

Президент Румунії заявив, що його країна разом з іншими союзниками по НАТО продовжуватиме підтримувати Україну

Румунія проводитиме підготовку українських пілотів на винищувачах F-16. У країні створять регіональний центр підготовки. Про це повідомив президент Клаус Йоганніс під час урочистостей з нагоди Дня військово-морських сил Румунії.

«Ми братимемо участь у підготовці українських військових у рамках військової допомоги Європейського Союзу. Ми розмістимо майбутній регіональний навчальний центр для пілотів F-16, центр, який однаково обслуговуватиме румунських, союзницьких та українських пілотів», – наголосив президент Румунії.

За словами Йоганніса, його країна разом з іншими союзниками по НАТО продовжуватиме підтримувати Україну у її боротьбі за мир і свободу.

«Ми продовжуватимемо координацію в рамках Європейського Союзу для ефективного подолання численних наслідків війни. Ми й надалі підтримуватимемо європейський курс Києва та виступатимемо за значну європейську допомогу Україні на всіх рівнях», – додав він.

Нагадаємо, що раніше Україна сформувала коаліцію для навчання пілотів на винищувачах F-16. Цей меморандум також підписали 11 країн коаліції з надання Україні літаків. Туди увійшли: Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія.

Наразі ЗСУ потребують дві-три ескадрильї винищувачів F-16 для ефективного супротиву РФ.

Теги: Румунія війна винищувач

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