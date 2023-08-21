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Данія передає Україні винищувачі, але з умовою

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Данія передає Україні винищувачі, але з умовою
Нідерланди та Данія передадуть Україні винищувачі F-16
фото: mil.in.ua

У травні Нідерланди оголосили, що навчатимуть українських військових на F-16

Україна має право використовувати винищувачі F-16, які передадуть Данія та Нідерланди, лише на своїй території. Про це заявив  міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен, передає Reuters.

«Ми передаємо зброю за умови, що її буде використано для витіснення ворога з території України. І не більше того. Такі умови – чи то танки, винищувачі, чи щось ще», – сказав міністр оборони Данії.

Як повідомлялося, Нідерланди та Данія передадуть Україні винищувачі F-16. За даними Міноборони Данії, умови включають успішно відібраний, перевірений і навчений український персонал, а також необхідні дозволи, інфраструктуру та логістику.

У травні Нідерланди оголосили, що навчатимуть українських військових на F-16, але «всі розуміють, що неможливо проводити навчання, якщо немає літаків». Тому, за словами прем’єр-міністра Нідерландів, «для навчання на літаках потрібна доставка літаків».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про «проривну домовленість» щодо винищувачів F-16.

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Теги: міністр Нідерланди Данія танки винищувач

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