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Пентагон про навчання українських пілотів на F-16: Байден дав «зелене світло»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Пентагон про навчання українських пілотів на F-16: Байден дав «зелене світло»
Джо Байден
Фото: Filip Singer / EPA / ТАСС

Наразі з американського боку немає офіційних заяв щодо деталей майбутніх тренувань

Президент США Джо Байден схвалив навчання українських пілотів на F-16, але процесом керують Данія та Нідерланди. Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, цитує «Укрінформ».

«Як ви знаєте, процес підготовки очолюють Данія й Нідерланди», – нагадала представниця американського міноборони, коментуючи нещодавнє повідомлення про готовність до тренувань першої групи українських пілотів.

При цьому Сінг наголосила, що Байден дав «зелене світло» і підтримав процес навчання українських пілотів на F-16.

Однак наразі з американського боку немає офіційних заяв щодо деталей майбутніх тренувань, додала посадовиця.

Нагадаємо, визначено першу групу з восьми українських пілотів, які візьмуть участь у тренуваннях на винищувачах F-16. 

Раніше повідомлялося, що навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16 розпочнеться вже цього місяця.

До слова, Білий дім назвав країни, у яких можуть пройти навчання українських пілотів на F-16.

Між тим, США та європейські країни-учасниці «коаліції винищувачів» для України ще недоопрацювали плани навчання пілотів ЗСУ з експлуатації обіцяних F-16, попри заяви про терміни постачання цих літаків. 

Як відомо, Україна сформувала коаліцію для навчання пілотів на винищувачах F-16. Цей меморандум також підписали 11 країн коаліції з надання Україні літаків. Туди увійшли: Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія.

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Теги: Пентагон винищувач Джозеф Байден військові навчання

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