Литовський лідер вважає «більш ніж очевидним» той факт, що «Росія не обмежиться Україною»

Президент Литви закликає до максимальних санкцій проти РФ: Наусєда вимагає відключити Росію від SWIFT

Президент Литви Гітанас Наусєда наполягає на максимально жорстких заходах у 18-му пакеті санкцій Європейського Союзу проти Росії. Зокрема, він запропонував відключити від системи SWIFT решту російських банків, внести до санкційного списку всі судна «тіньового флоту» РФ та розширити обмеження для енергокомпаній, які фінансують держбюджет Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bild.

«Інакше вони вважатимуть нас слабкими та віритимуть, що Європа не готова ухвалювати сміливі рішення», – заявив Наусєда.

За словами Наусєди, вже введені санкції були «недостатньо рішучими», і Російській Федерації вдається їх обходити за допомогою третіх країн. «Саме з цієї причини російська економіка – хоча вона і не в кращому стані – все ж таки відносно добре функціонує в обставинах, що склалися», – зазначив глава Литовської держави.

Президент Литви також розкритикував нового канцлера Німеччини Фрідріха Мерца за те, що його погрози Москві санкціями за відмову від перемир'я, озвучені під час недавнього візиту глави німецького уряду до Києва, залишилися без наслідків.

«Це проблема. І це впливає не лише на авторитет наших санкцій, а й на авторитет усіх наших заходів щодо Росії та нашої підтримки України. Ми багато разів заявляли, що підтримаємо Україну та поставимо винищувачі, ракети великої дальності та боєприпаси. Але ми не можемо стримати ці обіцянки», – наголосив він.

Литовський лідер вважає «більш ніж очевидним» той факт, що «Росія не обмежиться Україною». «Йдеться про загрозу для всіх нас», – зазначив він.

У цьому контексті Наусєда закликав союзників НАТО робити «свій внесок у об'єднану міць» альянсу і подякував Німеччині за розміщення в Литві бригади Бундесверу. Президент Литви назвав це «важливою частиною стратегії» щодо посилення національної армії та пообіцяв забезпечити німецьким військовослужбовцям теплий прийом.

Нагадаємо, голова Державної думи РФ В’ячеслав Володін звернувся до глави Бундестагу та лідерів п'яти політичних фракцій, заявивши, що плани Німеччини з виробництва ракет в Україні дедалі більше втягують її у військові дії проти Росії.