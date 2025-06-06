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Мільярди Абрамовича можуть ніколи не дістатися Україні – The Telegraph

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Мільярди Абрамовича можуть ніколи не дістатися Україні – The Telegraph
Абрамович може продовжувати боротись за гроші, призначені для України
фото із відкритих джерел

Гроші Абрамовича від продажу «Челсі» можуть ніколи не потрапити до України 

Мільярди Романа Абрамовича можуть ніколи не дістатися Україні, і «британський уряд знав про це» з першого дня. Журналісти пишуть, що британська влада нібито не доклала «фінансового тиску або політичного капіталу» для розв'язання проблеми. Про це пише «Главком», посилаючись на видання The Telegraph.

Видання The Telegraph пише, що британська влада готувалась до суду з Абрамовичем. Це було пов'язано з тим, яким чином витратити гроші від продажу «Челсі», коли він був під санкціями за передбачувані зв'язки з диктатором Володимиром Путіним.

Суперечка стосується інтерпретації «договору про зобов'язання» між урядом та Абрамовичем, у якому він погодився направити гроші на благодійність «з метою допомоги жертвам війни в Україні».

Виставляючи «Челсі» на продаж, Абрамович публічно заявив, що хоче, щоб виручені кошти були використані «на благо всіх постраждалих», до яких «ймовірно, входили й громадяни країни-агресорки», пише The Telegraph. Проте саме цю останню вимогу Британія відмовлялась брати до уваги. 

Один із чиновників, які брали участь у переговорах у 2022 році, сказав: «З самого першого дня ми були стурбовані. Ми були готові, що така можливість існує. Але альтернативи справді не було».

За його словами, небезпека того, що Абрамович заблокує виділення коштів для України, відійшла на другий план порівняно з побоюваннями, що він «дозволить Челсі розвалитися», якщо до кінця сезону не продадуть клуб, або що він намагатиметься «самостійно повернути гроші законним шляхом», якщо санкції буде знято.

«Було ухвалене рішення помістити гроші туди, де ми знали, що він не зможе до них дістатися. Потім було приняте рішення, що створять благодійну організацію, яка розумно витрачатиме ці гроші. Те, що справа затягнулася до цього моменту, є свідченням того, що уряд не доклав зусиль, ресурсів чи політичного капіталу для вирішення проблеми, яка від початку була очевидною» – додав чиновник.

Різні джерела назвали цю суперечку «кошмарною проблемою», схарактеризувавши конфіскацію російських активів як «політично вибухонебезпечну».

«Я не юрист і не можу точно пояснити, що саме збирається робити уряд, але вважаю, що зараз дуже терміново вирішити цю проблему. І я думаю, що «незрозуміло» – це все ще досить вдале слово, щоб описати, чому три роки потому ми все ще чекаємо, поки гроші надійдуть людям в Україні, які їх дійсно потребують», – коменетує лорд Рікеттс, колишній постійний секретар Міністерства закордонних справ та у справах Співдружності, посол Великої Британії у Франції та радник з національної безпеки.

«Стає смішним, що ця затримка тягнеться так довго», – сказав Рікеттс.

Заморожені кошти Абрамовича від продажу «Челсі»

Україна має отримати кошти, отримані Романом Абрамовичем від продажу «Челсі» – йдеться про суму 2,3 мільярда фунтів. Повідомлялося, що гроші надійдуть на рахунок фонду, який очолює колишній виконавчий директор UNICEF у Великій Британії Майк Пенроуз. Гроші мають піти на відновлення освітніх закладів, медичну допомогу та інше. 

Пізніше The Times писало, що мільярди Абрамовича ще недоступні для України. Юрисконсульт організації Redress Ліра Найтінгейл заявила, що кошти залишилися невикористаними з невідомих причин.

3 червня 2025 року стало відомо, що уряд Великої Британії готовий подати до суду на Абрамовича, щоб добитися передачі на гуманітарні потреби України гроші від продажу «Челсі».

Нагадаємо, олігарх Роман Абрамович живе на три країни. Він періодично проводить час у Росії та Ізраїлі, але найбільше затримується у Туреччині, яка на час санкцій стала для нього і місцем відпочинку, і «перевалочною базою».

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Теги: санкції благодійність

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