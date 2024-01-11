Словаччина – за мирні переговори України з Росією. Український посол пояснив, що означають ці заяви

«Словаки не виступають за якийсь конкретний формат перемовин» – зазначив дипломат

У інтерв'ю «Главкому» посол України у Словаччині Мирослав Кастран пояснює, що означають заяви словацького прем'єра Фіцо і чому, на його думку, українсько-словацьким стосункам зараз нічого не загрожує.

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Мирослав Кастран був першим послом, якого новий міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар запросив на зустріч. Зокрема, на ній обговорювалася тема перемовин України та Росії.

«Про перемовини йшлося у дуже загальних рисах. Мовляв, словацька сторона воліла б, аби Україна розпочала мирні переговори для припинення людських втрат. У той же час словаки не виступають за якийсь конкретний формат перемовин. Готові підтримати будь-який формат розмов про мир. Чи то буде за китайською формулою, чи за обіцяною колись бразильською. У відповідь я наголосив, що у нас є Формула миру президента Зеленського. Ті 10 пунктів, які вона вміщає, це і є той шлях до миру, про який говорить словацька сторона», – розповідає український дипломат.

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Мирослав Кастран зазначає, що публічно Україна не чула підтримки від Словаччини нашої формули. Однак, кроки українських партнерів у практичній площині свідчать, що вони вже фактично розпочали роботу над реалізацією Формули миру.

«Згадав би у цьому контексті пункт 8 (у якому йдеться про екологічну безпеку, – «Главком»). Складовою цього пункту є і гуманітарне розмінування. Словацька сторона виділила нам 750 тис. євро для придбання двох машин розмінування «Bozhena-4». Ми вже ведемо переговори з компанією-виробником, а отримає цю техніку аварійно-рятувальний загін ДСНС у Херсонській області», – зазначає український посол.

На його думку, усі побоювання українців, пов’язані з повним припиненням словацької військової допомоги, не виправдалися.

«Наприклад, були небезпідставні побоювання, що Словаччина припинить транзит своєю територією будь-якого військового обладнання у бік України. Як це задекларовано нині Угорщиною. Боялися, що зупиниться процес видачі експортних ліцензій на товари подвійного призначення. Так само хвилювалися за долю співпраці між словацькими та українськими підприємствами ОПК. Гадали, що може припинити свою роботу ремонтний хаб для німецької військової техніки, наданої Україні. На щастя, все перераховане не зазнало жодних змін», – наголосив посол.

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Мирослав Кастран запевнив, що міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар все це йому підтвердив, а також сказав, що видача експортних ліцензій буде максимально прискорена.

Нагадаємо, Фіцо хоче покращити відносини з РФ, український посол відреагував на це.

Повідомляється, що Словаччина надасть Україні зимової допомоги на понад 200 тис. євро.

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