Словаччина надасть Україні зимової допомоги на понад 200 тис. євро

До зимового пакета гуманітарної допомоги ввійдуть електрогенератори, обігрівачі, одяг і набори першої допомоги

Словаччина ухвалила рішення передати Україні гуманітарну допомогу, щоб пережити зиму. Загальна сума допомоги становитиме 203 492 євро. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ Словаччини.

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«На підставі прохання України про гуманітарну допомогу, а також заклику Європейської комісії до держав-членів проявити солідарність із цивільним населенням, яке постраждало від воєнного конфлікту, Словацька Республіка надасть Україні гуманітарну допомогу на загальну суму 203 492 євро», – йдеться в повідомленні.

Вага гуманітарної допомоги становитиме 21 тонну і включатиме електрогенератори, обігрівачі, одяг і набори першої допомоги із запасів Штабу екуменічної душпастирської служби у Збройних силах Словацької Республіки та Збройних сил Словацької Республіки.

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Також продукти харчування, бутильована вода та одяг із запасів Міністерства внутрішніх справ Словацької Республіки.

Одержувачами допомоги стануть Міністерство охорони здоров'я України, Міністерство внутрішніх справ України, обласне підприємство «Донецьктеплокомуненерго» та міська рада міста Покровськ Донецької області.

Нагадаємо, президентка Словаччини відреагувала на масований обстріл України, та наголосила, що для запобігання російської агресії необхідно надати Україні засоби для самооборони.

До слова, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що військовим шляхом завершити розпочату війну РФ в Україні неможливо.