Посол ЄС в Австрії зробив несподівану заяву щодо вступу України до Євросоюзу

На думку Зельмаєра, Україні потрібно багато чого зробити для вступу в ЄС

Для того, щоб Україна стала членом Європейського союзу, знадобиться щонайменше шість років. Про це заявив голова представництва Єврокомісії в Австрії Мартін Зельмаєр в інтерв'ю Kleine Zeitung.

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«Австрії знадобилося шість років, Іспанії – одинадцять. Україна може бути десь між ними», – відповів Зельмаєр на питання про строки приєднання нашої країни до ЄС.

Також він зазначив, що завдяки Угоді про асоціацію Україна вже впровадила 70% законодавства ЄС. «Однак багато ще потрібно зробити, я маю на увазі, зокрема, незалежність судової системи та ефективність управління», – наголосив посол.

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Мартін Зельмаєр підкреслив, що переговори щодо вступу України до ЄС є частиною європейської архітектури безпеки. Він додав, що Європа не повинна повернутися «до найтемніших часів ХІХ століття», коли агресор вторгався до свого сусіда з метою анексії земель.

Нагадаємо, у грудні Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ до ЄС України. На це рішення вже відреагував президент України Володимир Зеленський. «Перемога України. Перемога всієї Європи. Перемога, яка мотивує, надихає та зміцнює», – написав він.

На початку листопада Єврокомісія рекомендувала почати переговори про вступ з Україною. До першого раунду переговорів країна має завершити розпочаті реформи.

До слова, на наступному засіданні Європейської ради Україну може чекати неприємний сюрприз щодо початку переговорів про членство в ЄС. Причиною цьому може стати прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Про це в інтерв'ю «Главкому» заявив колишній Директор з Західних Балкан в Європейській комісії та експерт з питань розширення П’єр Мірель.