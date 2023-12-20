Данілов назвав чотири ключові компоненти для відновлення авіасполучення в Україні

Данілов заявив, що має бути обов'язково задіяний механізм страхування, бо без страховок ніхто цього робити не буде

Олексій Данілов: «Думаю, що наступного року ми це питання точно зрушимо з мертвої точки»

Для відновлення авіасполучення в Україні має бути виконана низка важливих умов. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

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Він зазначив, що зараз у питанні відновлення авіасполучення розглядається кілька пропозицій. Але «є чотири ключові компоненти, які потрібно вирішити».

«По-перше, це захист тих летовищ, де буде вирішено розпочати користування літаками. По-друге, має бути готова інфраструктура. Має бути обов'язково задіяний механізм страхування, бо без страховок ніхто цього робити не буде. Ну і компанія, яка візьметься робити перельоти, це теж питання», – пояснив Данілов.

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Секретар РНБО наголосив, що спільними зусиллями ці питання вдасться закрити і Україна рано чи пізно зможе скористатися своїм небом. «Я думаю, що наступного року ми це питання точно зрушимо з мертвої точки», – додав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна працює над відкриттям аеропортів для цивільних літаків, зокрема аеропорту «Бориспіль», але це дуже клопітка і відповідальна справа. «Відкриття «Борисполя» – це перемога української протиповітряної оборони. Це говоритиме про те, що Україна перемагає і це дуже серйозно, це потужний економічний крок також. Це як Чорне море – дуже серйозна операція. Відкриття його – це перемога української ППО», – наголосив глава держави.

До відома, 19 грудня, з міжнародного аеропорту «Бориспіль» вилетів цивільний літак. Виліт літака Boing 777-300 відбувся близько 09:00 ранку.