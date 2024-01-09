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Макрон міняє прем'єр-міністра: хто очолить уряд

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Макрон міняє прем'єр-міністра: хто очолить уряд
Фаворитом на посаду глави уряду Франції вважається 34-річний міністр освіти Габріель Атталь
фото з відкритих джерел

Очікується перетасовування складу уряду Франції

Прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн у понеділок, 8 січня, подала у відставку. У Франції багато хто вважає це початком перетасовування команди президента Еммануеля Макрона після серії політичних поразок і перед травневими виборами до Європарламенту, на яких може перемогти націоналістична партія Марін Ле Пен. Про це повідомляє BBC.

Розмови про те, що Макрон може вважати необхідним перетасовування складу уряду, йдуть у Франції як мінімум кілька тижнів, відколи президент лише ціною серйозних поступок зміг провести через парламент найважливіший для нього закон про імміграцію.

Французькі політоглядачі вважають, що Макрону після кількох серйозних ударів, отриманих останнім часом, потрібно провести чергове перегрупування сил і надати своїй політиці нового імпульсу.

2022 року центристська партія Макрона «Відродження» втратила більшість у парламенті, а зараз, за чотири місяці до символічно важливих виборів до Європарламенту, вона за опитуваннями поступається до десяти процентних пунктів партії «Національний союз» Марін Ле Пен.

Хто замінить Борн на посаді прем'єра, поки що не відомо. Фаворитом вважається 34-річний міністр освіти Габріель Атталь. Якщо прогнози щодо нього збудуться, то він стане наймолодшим прем'єром в історії Франції та водночас першим в історії відкритим геєм на посаді глави уряду.

До слова, у новорічній промові Еммануель Макрон високо оцінив реформи минулого року, зокрема реформи пенсій, а також імміграційний закон, ухвалений наприкінці року. Він особливо подякував прем’єр-міністру Елізабет Борн та її уряду.

Теги: Франція Еммануель Макрон міністр Європарламент

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