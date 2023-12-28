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Народжуваність в Україні за 2023 рік стане найнижчою у ЄС – ЗМІ

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Народжуваність в Україні за 2023 рік стане найнижчою у ЄС – ЗМІ
Рівень народжуваності в Україні майже вдвічі нижчий за середній у європейських країнах
фото з відкритих джерел

Показник народжуваності в нашій країні був низьким і до повномасштабної війни

Україна за показниками 2023 року стане країною із найнижчою народжуваністю у ЄС – очікуване значення становить 0,7 дитини на жінку. Про це пише El Pais.

Згідно зі звітом Об'єднаного дослідницького центру (JRC) агентства Європейської комісії, Україна вже була однією з країн із найнижчим рівнем народжуваності в Європі до російського вторгнення (середній показник народжуваності становив 1,2).

«Дуже низький рівень народжуваності пояснюється переважанням сімей, які мають лише одну дитину внаслідок економічної невизначеності, поганих очікувань, відсутності соціальних послуг та сімейної політики, а також консервативних гендерних норм», – йдеться у статті.

Інститут демографічних та соціальних досліджень України ім. Птахи зазначив, що рівень народжуваності різко впав після повномасштабного вторгнення. У 2022 році він становив 0,9 дитини на жінку, а цього року очікується зниження цього показника до 0,7. Згідно зі статистикою Єврокомісії, середній показник по ЕС становить 1,5.

Народжуваність в Україні за 2023 рік стане найнижчою у ЄС – ЗМІ фото 1

Повідомляється, що демографічний дисбаланс за статтю також уповільнює народжуваність в Україні. Якщо у 2022 році на кожні 100 жінок в Україні припадало 86 чоловіків, то у 2023 році – 110 чоловіків. У середньому в країнах ЄС на кожні 104 жінки припадає 100 чоловіків.

Демографи попереджають, що результат може бути ще гіршим, якщо українська економіка після війни швидко не відновиться. Зокрема, так станеться, якщо українські сім'ї, які зараз розділені, возз'єднаються за кордоном, а не всередині нашої країни. Прогнозується, що з цієї причини Україна може втратити додатково 1-1,5 млн молодих освічених чоловіків.

Нагадаємо, у наступні 10 років населення України може становити 30 млн осіб. Демограф Олексій Позняк підкреслив, що така кількість населення дозволить Україні нормально функціонувати і розвиватися, однак досягти цього можна лише за певних умов.

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Теги: жінка діти Україна

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