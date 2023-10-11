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Словаччина зупинила допомогу Україні: Столтенберг відреагував

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Словаччина зупинила допомогу Україні: Столтенберг відреагував
фото скріншот відео

Єнс Столтенберг: «Члени НАТО продовжать допомагати Україні, тому що це на користь нашої безпеки»  

Незважаючи на рішення Словаччини припинити військову допомогу Україні, країни Північноатлантичного альянсу продовжать постачання зброї ЗСУ. Про це заявив секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференцію.

«Що стосується Словаччини. Там були вибори, є новий уряд. Але я впевнений, що члени НАТО продовжать допомагати Україні, тому що це на користь нашої безпеки», – підкреслив генсек.

Столтенберг також зазначив, що від імені Словаччини має говорити уряд Братислави, а не він.

Нагадаємо, 7 жовтня стало відомо, що уряд Словаччини зупиняє надання Україні військової допомоги. Згодом президентка Словаччини пояснила, чому Україні не нададуть військову допомогу.

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Теги: Єнс Столтенберг НАТО Словаччина

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