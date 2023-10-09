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Росія готується до можливих конфліктів з країнами НАТО – ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росія готується до можливих конфліктів з країнами НАТО – ISW
РФ реформує Ленінградський військовий округ
фото: nato.int

У Росії розгорнули масштабну військову реформу

Росія розвинула правові механізми реформування Ленінградського військового округу. Це може свідчити про підготовку до можливих конфліктів з країнами Балтії та НАТО. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

На російському федеральному порталі проєктів нормативно-правових актів 8 жовтня було опубліковано указ президента, який пропонує позбавити Північний флот статусу «міжвидового стратегічного територіального об’єднання». 

У російських ЗМІ зазначили, що чотири регіони Північного флоту (а саме: Республіка Комі, Архангельська та Мурманська області та Ненецький автономний округ) можуть перейти до складу реформованого Ленінградського військового округу.

Російський військовий аналітик Юрій Федоров вважає, що відновлення Ленінградського військового округу свідчить про те, що Росія готується до можливих конфліктів з країнами Балтії та НАТО.

У 2010 році російські військові об’єднали Московський і Ленінградський військові округи в Західний військовий округ. 

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу в грудні 2022 року запропонував відтворити Московський і Ленінградський військові округи на базі Західного військового округу і підтвердив, що станом на серпень 2023 року вони активно формуються.

Це свідчить про те, що Росія бачить необхідність реструктуризувати свої сили проти НАТО та хоче облаштувати позиції на кордоні з Фінляндією.

Водночас, невідомо, як РФ збирається реалізувати такі плани.

Нагадаємо, глава Військового комітету Роб Бауер розкрив план НАТО на випадок війни з Росією.

Теги: росія НАТО військові

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