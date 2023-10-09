Росія готується до можливих конфліктів з країнами НАТО – ISW

У Росії розгорнули масштабну військову реформу

Росія розвинула правові механізми реформування Ленінградського військового округу. Це може свідчити про підготовку до можливих конфліктів з країнами Балтії та НАТО. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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На російському федеральному порталі проєктів нормативно-правових актів 8 жовтня було опубліковано указ президента, який пропонує позбавити Північний флот статусу «міжвидового стратегічного територіального об’єднання».

У російських ЗМІ зазначили, що чотири регіони Північного флоту (а саме: Республіка Комі, Архангельська та Мурманська області та Ненецький автономний округ) можуть перейти до складу реформованого Ленінградського військового округу.

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Російський військовий аналітик Юрій Федоров вважає, що відновлення Ленінградського військового округу свідчить про те, що Росія готується до можливих конфліктів з країнами Балтії та НАТО.

У 2010 році російські військові об’єднали Московський і Ленінградський військові округи в Західний військовий округ.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу в грудні 2022 року запропонував відтворити Московський і Ленінградський військові округи на базі Західного військового округу і підтвердив, що станом на серпень 2023 року вони активно формуються.

Це свідчить про те, що Росія бачить необхідність реструктуризувати свої сили проти НАТО та хоче облаштувати позиції на кордоні з Фінляндією.

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Водночас, невідомо, як РФ збирається реалізувати такі плани.

Нагадаємо, глава Військового комітету Роб Бауер розкрив план НАТО на випадок війни з Росією.