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Інна Совсун Народна депутатка України

Тестування турнікетів. Чому це настільки важливо

glavcom.ua
Турнікети рятують життя на полі бою. Але тільки, якщо вони якісні
фото з відкритих джерел

Якщо ми рухаємося в бік НАТО, іншого варіанту, окрім міжнародно визнаних стандартів, немає

Кілька тижнів тому я писала, що замість розробки українських вимог до турнікетів – варто спробувати перевірити українські турнікети за тими ж стандартами ТССС (Tactical Combat Casualty Care), за якими перевіряють турнікети для американської армії. Тоді багато хто казав, що це не можливо. Та й не дуже хотіли. Тому пішли шляхом розробки українських вимог.

Натомість я все ж почала спілкування з Комітетом ТССС, і не тільки я – виробники так само виявили зацікавлення та передали свої турнікети в Комітет. Три види українських турнікетів вже зараз тестують в Комітеті ТССС!

Україні це не буде нічого коштувати. Комітет сам за це заплатить.

Коли я почала комунікацію, здавалося, що це робота на перспективу, не більше. З попереднім керівництвом Міноборони сподівання, що воно прийме модель співпраці напряму з TCCC – замість створення з нуля української лабораторії – було нуль.

Зараз зірки склалися так, що згода TCCC взяти на тестування українські турнікети – збіглася з кадровими змінами в Міноборони. І заступниця міністра оборони Наталія Калмикова підтримала ідею: замість вигадувати українські вимоги до якості турнікетів, варто тестувати їх напряму в США.

Чому так важливо, щоб незалежна агенція зі світовим ім'ям перевірила українські турнікети?

Я вдячна Міністерству охорони здоров'я України, яке взялося створити свої вимоги до турнікетів. Це хоча б якийсь крок до поліпшення ситуації. Але цей досвід показав спротив місцевих українських виробників, які почали викручувати руки й казати, що їм ці вимоги не підходять. Тобто вже окреслився майбутній тиск і вплив корупції при тестуванні в Україні.

Свої стандарти, своя лабораторія з нуля потребувала б значних державних коштів. І на виході ми отримали б незрозуміло, який результат. Наразі в Україні немає напрацьованої бази та фахівців, які проводили б такі тестування. І перепрошую, але запуск такої високотехнологічної лабораторії потребує довіри до науки всередині країні. Яка з цим ситуація – пояснювати не буду.

Жодна новостворена українська лабораторія не зможе змагатися з TCCC з їхнім багаторічним досвідом і бездоганною репутацією.

Тестування в TCCC закінчиться не завтра, це мінімум декілька місяців, але головне, що процес запущено. Це все одно буде швидше й надійніше, ніж запуск української системи випробувань.

Зараз українські турнікети на першому етапі перевірки, далі другий, а тоді – тест у реальних бойових умовах. Ми не знаємо, який буде результат. Але якщо українські турнікети, один, два чи усі три, отримають схвалення за найвищими стандартами у світі, це буде космічний стрибок для українських виробників. Це означає, що про них дізнається весь світ, і країни НАТО захочуть купувати не лише CAT, SOFT-T, але й українські турнікети.

Що ж буде далі? Поки триває перевірка, нам потрібно ухвалити тимчасовий порядок, якими турнікетами ми забезпечуємо українську армію.

А після оприлюднення результатів TCCC, Кабмін має затвердити постанову, що ми закуповуємо виключно турнікети, рекомендовані TCCC. Без виключень. Серед яких можуть бути українські.

Нижче планку опускати не можна. Якщо ми рухаємося в бік НАТО, іншого варіанту, окрім TCCC, немає. Інструменти збереження життя українських військових – мають пройти перевірку за найвищими стандартами.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: ЗСУ НАТО військові

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