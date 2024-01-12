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Словаки вийшли на багатотисячний мітинг проти уряду Фіцо

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Словаки вийшли на багатотисячний мітинг проти уряду Фіцо
Демонстранти неодноразово скандували гасла «Мафія, мафія» та «Досить з нас Фіцо»
фото: apnews.com

На центральну площу Братислави вийшли близько 20 тис. протестувальників

У Словаччині тисячі людей вийшли на вулиці з протестами проти планів нового уряду прем’єр-міністра Роберта Фіцо внести зміни до кримінального кодексу країни. Про це повідомляє Associated Press.

Демонстранти неодноразово скандували гасла «Мафія, мафія» та «Досить з нас Фіцо». На центральну площу Братислави вийшли близько 20 тис. протестувальників. Зазначається, що з моменту першого антиурядового протесту 7 грудня у Братиславі, демонстрації поширилися на 19 словацьких міст.

Словаки вийшли на багатотисячний мітинг проти уряду Фіцо фото 1

Зміни, запропоновані коаліційним урядом трьох партій, включають скасування спеціальної прокуратури, яка займається тяжкими злочинами, зокрема хабарництвом, організованою злочинністю та екстремізмом. Натомість розслідуванням таких справ займались би прокурори обласних управлінь, які 20 років не бралися за такі злочини.

Словаки вийшли на багатотисячний мітинг проти уряду Фіцо фото 2

Законодавство, ухвалене урядом Фіцо, потребує схвалення парламенту та президента, проте трипартійна коаліція має більшість, щоб подолати очікуване вето президентки Зузани Чапутової.

Чапутова сказала, що вона також готова використати конституційний виклик законодавству. Однак незрозуміло, як Конституційний суд зможе винести рішення, йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, прем'єр Фіцо заявив, що Словаччина збереже заборону імпорту сільгосппродукції з України. Також раніше премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував стратегію Заходу щодо війни Росії проти України. Він вважає, що варто нормалізувати відносини між Європейським Союзом та Росією. Про це йдеться в його колонці для видання Pravda.

Теги: протест Словаччина

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