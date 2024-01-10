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Словаччина відмовляється засуджувати постачання ракет з Північної Кореї до РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Словаччина відмовляється засуджувати постачання ракет з Північної Кореї до РФ
Стало відомо, що КНДР постачає Росії балістичні ракети, які та використовує для обстрілів України
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Словаччина пообіцяла засудити постачання ракет КНДР до РФ, як тільки країна отримає «неспростовні докази»

Словаччина не захотіла підписувати декларацію, яка містить засудження постачання північнокорейських ракет до Росії. Влада виправдовується «відсутністю доказів». Про це сказано у заяві міністерства закордонних справ Словаччини, повідомляє Aktuality.sk.

«До міністерства закордонних справ Словаччини було направлено текст, який не можна коментувати. У ньому явно містяться результати, які необхідно спочатку вивчити. Наша сторона не має такої інформації, яка б підтвердила походження балістичних ракет», – сказано в заяві відомства.

Там уточнили, що якщо санкції Ради безпеки ООН, які передбачають ембарго на постачання північнокорейської зброї, було порушено, то Словаччина очікує на відповідні висновки від Радбезу.

У міністерстві додали, що уважно стежитимуть за розвитком подій у цьому питанні і приєднаються до ініціативи, як тільки будуть отримані «неспростовні докази».

Варто зауважити, що після осінніх виборів у Словаччині до влади прийшла проросійська партія. Вона, зокрема, припинила військову допомогу Україні.

Новий міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар ще у 2014 році говорив про «громадянську війну» в Україні та не визнавав російського вторгнення.

Нагадаємо, лідери 47 держав засудили постачання північнокорейських ракет до Росії та їх використання проти населення України.

Зокрема, Сполучені Штати мають докази того, що російські сили впродовж останніх днів продовжували запускати по мирних містах України балістичні ракети виробництва Північної Кореї.

Теги: ракета війна Північна Корея Словаччина

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