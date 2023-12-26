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Протести в Сербії: поліція затримала десятки мітингувальників

Діана Гасюк
glavcom.ua
Протести в Сербії: поліція затримала десятки мітингувальників
фото: AP

Опозиція заявила, що правоохоронці застосували надмірну силу та побили деяких її прихильників

Сербська поліція арештувала щонайменше 38 осіб, які брали участь у протесті опозиції проти масових порушень на парламентських і місцевих виборах. Про це повідомляє AP.

Згідно з повідомленням високопоставленого поліцейського Івіци Івковича, затримані особи звинувачуються у підбурюванні до насильницької зміни конституційного ладу, спробі повалення уряду та насильницьких діях. Він також додав, що під час заворушень вісім офіцерів отримали поранення, у тому числі серйозні.

«Поліція готова і здатна рішуче протидіяти будь-яким актам насильства», – сказав Івкович.

Опозиція натомість заявила, що правоохоронці застосували надмірну силу та побили деяких її прихильників.

Раніше виконувач обов'язків мера Белграда Александр Шапич назвав протести опозиції у сербській столиці «майданізацією» і заявив про «непоправний» збиток будівлі мерії. 

Напередодні увечері 24 грудня у Белграді відбулась акція протесту проти результатів парламентських виборів в країні, учасники якої намагалися прорватися в будівлю мерії.

Тисячі людей зібралися перед мерією Белграда на запрошення опозиційної коаліції «Сербія проти насильства». Це вже сьома акція протесту проти результатів парламентських виборів у Сербії, які, за словами опозиції, відбулись з численними порушеннями.

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Теги: протест поранення поліція президент Сербія акція вибори

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