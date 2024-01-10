Словацький премʼєр хоче нормалізувати відносини з Росією

За словами Фіцо, Росія потребує гарантій безпеки

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував стратегію Заходу щодо війни Росії проти України. Він вважає, що варто нормалізувати відносини між Європейським Союзом та Росією. Про це йдеться в його колонці для видання Pravda.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Фіцо вважає, що Росія порушила міжнародне право, застосувавши військову силу, нібито у відповідь на «безпекову ситуацію та тиск України щодо вступу в НАТО». Окрім того, він заявив, що «великі країни часто так роблять», порівнявши війну проти України із введенням військ Сполучених Штатів в Ірак.

На думку премʼєра, на початку повномасштабної війни Захід не дозволив Україні укласти перемир’я «на справедливих умовах». Він назвав це «величезною помилкою».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Захід скористається порушенням Росією міжнародного права, постачатиме Україні купу зброї, мільярди доларів, навантажуватиме Росію масованими санкціями, атакуватиме основні російські мінеральні ресурси і до останнього чекатиме, що український солдат принесе йому голову російського ведмедя на тарілочці у вигляді виснаженої у військовому плані, економічно зруйнованої, міжнародно ізольованої і внутрішньо політично підірваної Росії», – пише словацький прем’єр, додаючи, що не поділяє цієї стратегії Заходу.

Робер Фіцо заявив, що не належить до тих словацьких політиків, які радіють, що в Словаччині з Російської Федерації роблять смертельного ворога, і йому зовсім не подобається, що Словаччину з цієї причини в Росії називають ворожою країною.

Також, на думку словацького прем'єра, Україна «не здатна на якийсь значний військовий контрнаступ» і «потрапила в повну залежність від фінансової допомоги Заходу».

«Якщо я чогось і бажаю, так це щоб слов'яни перестали воювати один з одним з геополітичних причин, як з американського, так і з російського боку», – пише Фіцо.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його словами, Україна має право йти своїм суверенним, а не продиктованим шляхом. Водночас, Росія також потребує гарантій безпеки.

«Ми повинні повернутися до нещодавньої європейської риторики про те, що ЄС і Росія є певним чином пов'язаними посудинами, і що вони потребують один одного. Я не буду поширювати ворожість до жодної країни світу, а також бажаю поступової стандартизації відносин між країнами-членами ЄС і Росією», – заявив Фіцо.

Нагадаємо, прокремлівський прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо знову зробив скандальну заяву про війну в Україні. Мовляв, навіть з грошима та усією західною зброєю їй не вдасться перемогти Росію на полі бою.