Вища освіта у Словаччині: які можливості є у молоді з України

Словаччина пропонує багато варіантів для українців

Вища освіта у Словаччині пропонує багато напрямків. Про це пише Postupai. Під час вибору вищого навчального закладу Словаччини, важливо спиратися на обраний вектор розвитку на шляху до професії вашої мрії. Видання визначило п’ять основних напрямків, на які розділили університети країни. Серед них:

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1. Технічні. Ці спеціальності охоплюють наукові напрямки, інженерію та технології. Серед словацьких університетів ви точно знайдете різноманітні інженерні професії, такі як механічна інженерія, електротехніка, хімічна інженерія, цивільна тощо. Серед популярних сьогодні напрямків особливо відзначаються інформаційні технології. Це такі спеціальності, що пов’язані з розробкою програмного забезпечення, комп’ютерними системами, мережами та інформаційно-комунікаційними технологіями. Автомобільна інженерія, що займається розробкою, виробництвом та технічним обслуговуванням авто. Фокусується на розробці та підтримці літальних апаратів та космічних систем аерокосмічна інженерія. Технічна фізика об’єднує фізичні принципи з технологічними розробками для вирішення практичних завдань в відповідній області. Особливо визначні технічні університети Словаччини – це Словацький технічний університет в Братиславі, Кошицький технічний університет, Земський університет в Нітрі.

2. Гуманітарні. Охоплюють ґалузі, пов’язані з вивченням людської культури, суспільства та мов. Дослідженням основних питань та ідей, пов’язаних із сенсом існування та природою знань ви можете зайнятися на філософії, а на літературі присвятити себе вивченню творів та літературних течій.

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Також до гуманітарних напрямків входять: мовознавство, історія, психологія, соціологія, мистецтвознавство, релігієзнавство, політологія, культурологія та інші предмети. Гуманітарні течії сьогодні мають попит, адже вирішують багато світових питань інколи навіть більше, ніж науковий відділ. Серед тих університетів, що обирають гуманітарії, можна відокремити: Коменіусів університет в Братиславі, Масариків університет в Братиславі.

3. Економічні. Ці спеціальності спрямовані на вивчення економічних процесів: фінансів, менеджменту, багатомірність аспектів господарської діяльності. Можна вступити на економіку, фінанси, облік та аудит, менеджмент, маркетинг, міжнародну економіку, логістику, економіку підприємства. Економічний університет в Братиславі користується особливою популярністю серед абітурієнтів.

4. Медичні. Як правило, потребують довготривалого навчання, проте якість освіти, що надається у Словаччині, вражає абітурієнтів. Ви можете навчатися на будь-якого лікаря у медичній сфері, а також на суміжні у цій області професії. Для медичної освіти можна розглянути Йожефов університет в Мартіне та Коменіусів університет в Братиславі.

5. Творчі. Можна стати дизайнером, митцем або режисером. Університети Словаччини вразять своєю програмою у сфері дизайну, моди, малюнку.

Нагадаємо, в Україні налічується 170 державних невійськових вищих навчальних закладів. Серед них 20 щороку мають найкращих вступників і найкращі показники. Про це заявив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький в інтерв’ю «Українському радіо». Так, рейтинг найкращих ВНЗ України очолюють київські виші. На першому місці – Київський національний університет імена Тараса Шевченка. Серед приватних ВНЗ Винницький виділив Київську школу економіки, Університет Данила Галицького в Івано-Франківську, Альфреда Нобеля у Дніпрі.