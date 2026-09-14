Головна Світ Політика
search button user button menu button

Через адміністрацію Трампа іранському чиновнику заблоковано виступ на конференції МАГАТЕ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Через адміністрацію Трампа іранському чиновнику заблоковано виступ на конференції МАГАТЕ
Мохаммеду Есламі відмовили у в’їзді до Австрії
фото: ЕРА

Міністр енергетики США Кріс Райт має намір скористатися форумом, щоб висловити попередження Тегерану

Високопоставленому іранському чиновнику заборонили виступити на загальній конференції Міжнародного агентства з атомної енергії у Відні після тиску з боку адміністрації Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

За словами американського чиновника, віцепрезидент Ірану з ядерних питань Мохаммад Есламі мав виступити перед ядерним наглядовим органом ООН у понеділок, однак Австрія відмовила йому у в’їзді.

Чиновник на умовах анонімності сказав, що відмова скасовувати санкції, що дозволило б Есламі в'їхати в Австрію, була за наполегливими проханнями адміністрації президента США Дональда Трампа. І хоч представник Ірану нижчого рівня все одно зможе виступити на зустрічі пізніше цього тижня, але це означає, що високопоставлений емісар із Тегерану не виступить на початку конференції.

Натомість міністр енергетики США Кріс Райт має намір скористатися цим форумом, щоб висловити попередження Тегерану, наголосивши, що позиція США є однозначною: «Іран ніколи не повинен розробляти чи здобувати ядерну зброю».

До слова, Іран відновив збирання балістичних ракет, використовуючи раніше накопичені комплектуючі та мережу підземних об'єктів, незважаючи на значні пошкодження інфраструктури внаслідок ударів США та Ізраїлю.

Теги: США Іран МАГАТЕ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Спецпосланець президента США у Білорусі Джон Коул (ліворуч) під час зустрічі з президентом Олександром Лукашенком
Лукашенко готується до торгу з Трампом. Що на кону
12 вересня, 17:20
Згідно зі звітом інспектора Міністерства оборони США, завод так і не виготовив жодного придатного до використання снаряда
США провалили виробництво снарядів для України за $533 млн
14 серпня, 23:05
Запорізьку АЕС та місто Енергодар російські війська захопили 4 березня 2022 року
Біля Запорізької АЕС вибухнув безпілотник
19 серпня, 03:31
Європейці засумнівалися у готовності Трампа захистити НАТО – WSJ
Європейці засумнівалися у готовності Трампа захистити НАТО – WSJ
22 серпня, 06:20
Рубіо розповів союзникам новий план США проти Ірану
Рубіо розповів союзникам новий план США проти Ірану
26 серпня, 06:09
Колишній спецпредставник президента США Кіт Келлог розповів, як змінилися відносини Трампа та Зеленського
Як Україні достукатися до Трампа. Генерал Келлог назвав ключових людей у Білому домі
26 серпня, 11:41
Технології раннього виявлення та безперервного супроводу таких цілей мають практичне значення для України
США готують космічну систему протидії гіперзвуковим ракетам Росії
2 вересня, 09:53
Джей Ді Венс вважає, що нині людство живе в «останні часи»
«Антихрист серед нас». Джей Ді Венс заговорив про кінець світу
4 вересня, 11:59
Трамп уточнив умови виплати $5 тис. кожному американцю
Трамп пояснив, як виплатить американцям по $5 тис. без Конгресу
11 вересня, 07:08

Політика

Сі Цзіньпін на саміті з Путіним закликав поважати суверенітет держав
Сі Цзіньпін на саміті з Путіним закликав поважати суверенітет держав
ISW попередив про нову тактику Росії проти країн НАТО
ISW попередив про нову тактику Росії проти країн НАТО
Через адміністрацію Трампа іранському чиновнику заблоковано виступ на конференції МАГАТЕ
Через адміністрацію Трампа іранському чиновнику заблоковано виступ на конференції МАГАТЕ
Захарова різко відреагувала на заяву Сікорського про потенційну перемогу НАТО над РФ
Захарова різко відреагувала на заяву Сікорського про потенційну перемогу НАТО над РФ
Туск скликав термінову нараду через удари РФ біля кордону з Польщею
Туск скликав термінову нараду через удари РФ біля кордону з Польщею
Масована атака БПЛА на Кубань, Трамп змінив прогноз щодо Ірану: головне за ніч 14 вересня
Масована атака БПЛА на Кубань, Трамп змінив прогноз щодо Ірану: головне за ніч 14 вересня

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 вересня 2026
108K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль
80K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
59K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
51K
Чоловік Наталки Денисенко зізнався, чому є непридатним для служби в ЗСУ

Новини

Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
Сьогодні, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
Вчора, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
12 вересня, 05:59
Українські регіони отримали від Литви 17 тонн енергообладнання
11 вересня, 14:56
Українські зброярі місяцями не отримують виплати через бюрократичні затримки в Раді
11 вересня, 14:41

Прес-релізи

Як глядач полюбив українське кіно: до 95-річчя «Жовтня» вийшла книга
Як глядач полюбив українське кіно: до 95-річчя «Жовтня» вийшла книга
12 вересня, 14:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua