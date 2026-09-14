Через адміністрацію Трампа іранському чиновнику заблоковано виступ на конференції МАГАТЕ

Міністр енергетики США Кріс Райт має намір скористатися форумом, щоб висловити попередження Тегерану

Високопоставленому іранському чиновнику заборонили виступити на загальній конференції Міжнародного агентства з атомної енергії у Відні після тиску з боку адміністрації Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

За словами американського чиновника, віцепрезидент Ірану з ядерних питань Мохаммад Есламі мав виступити перед ядерним наглядовим органом ООН у понеділок, однак Австрія відмовила йому у в’їзді.

Чиновник на умовах анонімності сказав, що відмова скасовувати санкції, що дозволило б Есламі в'їхати в Австрію, була за наполегливими проханнями адміністрації президента США Дональда Трампа. І хоч представник Ірану нижчого рівня все одно зможе виступити на зустрічі пізніше цього тижня, але це означає, що високопоставлений емісар із Тегерану не виступить на початку конференції.

Натомість міністр енергетики США Кріс Райт має намір скористатися цим форумом, щоб висловити попередження Тегерану, наголосивши, що позиція США є однозначною: «Іран ніколи не повинен розробляти чи здобувати ядерну зброю».

До слова, Іран відновив збирання балістичних ракет, використовуючи раніше накопичені комплектуючі та мережу підземних об'єктів, незважаючи на значні пошкодження інфраструктури внаслідок ударів США та Ізраїлю.