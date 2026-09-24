Польща готує населення до повітряних атак: уряд випустить інструкції

У 12-сторінковій брошурі пояснять, як діяти під час загрози з повітря

Польський уряд із 25 вересня почне поширювати серед населення спеціальні інструкції щодо дій у разі повітряних атак. У них пояснюватимуть, як знайти безпечне місце та що робити під час загрози як у приміщенні, так і на вулиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TVP Info.

Інструкції будуть доступні на урядових сайтах. Через воєвод їх також передадуть органам місцевого самоврядування. 12-сторінкові брошури роздаватимуть під час заходів Академії захисту населення та цивільної оборони, а також національних і регіональних навчань.

Польське Міністерство внутрішніх справ та адміністрації паралельно проводить практичні тренування для населення. 26 вересня такі навчання відбудуться у Підляському та Вармінсько-Мазурському воєводствах. У них мешканців навчатимуть розпізнавати сигнали тривоги та правильно реагувати на попередження про небезпеку.

Під час тренувань також пояснюватимуть, як підготуватися до загрози повітряної атаки, де шукати безпечне місце, як діяти в будівлі та що робити, якщо сигнал тривоги застав людину на вулиці. Окремо навчатимуть користуватися застосунком «Gdzie się ukryć» («Де сховатися»), який допомагає знаходити найближчі місця укриття.

За даними польського МВС, із травня в межах Академії захисту населення та цивільної оборони навчання вже пройшли близько 630 тис. людей. У серпні по всій країні діяли майже 2 тис. пунктів, де громадяни могли отримати практичні навички реагування на надзвичайні ситуації.

Польська влада також розширює систему оповіщення населення. До кінця року планують позначити 85 тис. місць укриття, а до кінця 2026 року запустити технологію Cell Broadcast для надсилання екстрених повідомлень безпосередньо на телефони громадян.

Нагадаємо, що Польща направила військових до шести пунктів пропуску на кордоні з Україною та перевела їх у режим підвищеної готовності. За даними польської влади, йдеться про пункти пропуску в Люблінському та Підкарпатському воєводствах. Рішення ухвалили після російських атак безпілотниками по західних областях України.