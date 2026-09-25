Німецькі правоохоронці перевіряють можливий російський слід у підпалі біля оборонних підприємств

Німецькі слідчі перевіряють версію про причетність російської військової розвідки до підпалу в Мюнхені, який стався поблизу підприємств оборонної галузі. Про це пише газета Frankfurter Allgemeine Zeitung з посиланням на дані поліції, повідомляє «Главком».

Йдеться про інцидент, що стався в ніч на 3 вересня. За даними слідства, двоє людей могли кинути із автомобіля запальні суміші на будівельний майданчик. Один із предметів спричинив пожежу, інший знешкодили фахівці.

Поблизу місця підпалу розташовані підприємства, пов'язані з оборонною промисловістю. Серед них – компанія Rohde & Schwarz, яка виробляє технології зв'язку та безпеки для військового і цивільного використання. Також неподалік розташована компанія Helsing, що виробляє військові безпілотники та постачає їх Україні.

За інформацією журналістів, німецькі органи безпеки мають вагомі ознаки того, що підпал міг бути частиною гібридної операції на замовлення російської спецслужби. Слідчі перевіряють версію про використання так званих агентів низького рівня, яких можуть залучати для виконання диверсійних завдань.

У справі затримали двох громадян Болгарії – 28-річну жінку та 38-річного чоловіка. Їх підозрюють у пошкодженні майна та спробі підпалу. Суд відправив обох під варту. Правоохоронці також обшукали три помешкання в районі Мюнхена та вилучили речові докази.

Слідчі також перевіряють можливий зв'язок підпалу з іншим епізодом. На початку серпня в Тюрингії затримали 33-річного громадянина України. Його підозрюють у тому, що в червні він фотографував територію оборонного підприємства в Баварії та передавав знімки замовнику. За версією німецьких правоохоронців, це могло бути підготовкою до диверсії.

Не зайвим буде нагадати, що Лавров також заявив про початок справжньої війни з Німеччиною. Російський дипломат вирішив публічно відреагувати на звинувачення Берліна на адресу РФ. Як відомо, ФРН вважає саме Москву організаторкою атаки дронів на український літак в аеропорту Лейпцига.

Зазначимо, що 5 серпня в аеропорту Лейпцига біля українського Ан-124 «Руслан» виявили підозрілий предмет. Пізніше з'ясувалося, що це був дрон. Через інцидент роботу летовища тимчасово призупинили.