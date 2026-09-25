Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Слідчі підозрюють ГРУ у диверсії в Мюнхені: з’явилися деталі

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Слідчі підозрюють ГРУ у диверсії в Мюнхені: з’явилися деталі
За даними слідства, двоє людей могли кинути із автомобіля запальні суміші на будівельний майданчик
Фото: DPA

Німецькі правоохоронці перевіряють можливий російський слід у підпалі біля оборонних підприємств

Німецькі слідчі перевіряють версію про причетність російської військової розвідки до підпалу в Мюнхені, який стався поблизу підприємств оборонної галузі. Про це пише газета Frankfurter Allgemeine Zeitung з посиланням на дані поліції, повідомляє «Главком».

Йдеться про інцидент, що стався в ніч на 3 вересня. За даними слідства, двоє людей могли кинути із автомобіля запальні суміші на будівельний майданчик. Один із предметів спричинив пожежу, інший знешкодили фахівці.

Поблизу місця підпалу розташовані підприємства, пов'язані з оборонною промисловістю. Серед них – компанія Rohde & Schwarz, яка виробляє технології зв'язку та безпеки для військового і цивільного використання. Також неподалік розташована компанія Helsing, що виробляє військові безпілотники та постачає їх Україні.

За інформацією журналістів, німецькі органи безпеки мають вагомі ознаки того, що підпал міг бути частиною гібридної операції на замовлення російської спецслужби. Слідчі перевіряють версію про використання так званих агентів низького рівня, яких можуть залучати для виконання диверсійних завдань.

У справі затримали двох громадян Болгарії – 28-річну жінку та 38-річного чоловіка. Їх підозрюють у пошкодженні майна та спробі підпалу. Суд відправив обох під варту. Правоохоронці також обшукали три помешкання в районі Мюнхена та вилучили речові докази.

Слідчі також перевіряють можливий зв'язок підпалу з іншим епізодом. На початку серпня в Тюрингії затримали 33-річного громадянина України. Його підозрюють у тому, що в червні він фотографував територію оборонного підприємства в Баварії та передавав знімки замовнику. За версією німецьких правоохоронців, це могло бути підготовкою до диверсії.

Не зайвим буде нагадати, що Лавров також заявив про початок справжньої війни з Німеччиною. Російський дипломат вирішив публічно відреагувати на звинувачення Берліна на адресу РФ. Як відомо, ФРН вважає саме Москву організаторкою атаки дронів на український літак в аеропорту Лейпцига.

Зазначимо, що 5 серпня в аеропорту Лейпцига біля українського Ан-124 «Руслан» виявили підозрілий предмет. Пізніше з'ясувалося, що це був дрон. Через інцидент роботу летовища тимчасово призупинили.

Читайте також:

Теги: Німеччина поліція ГРУ гібридна війна війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом та попередив про загрозу зі сторони РФ
Росія готує нову масовану атаку проти України – Зеленський
23 вересня, 00:59
Владиславу Градецькому назавжди 24 роки
Воював на найгарячіших напрямках фронту. Згадаймо Владислава Градецького
18 вересня, 09:00
Адміністрація Трампа може укласти різні угоди з РФ
Білий дім розглядає окремі економічні угоди з РФ до завершення війни в Україні – NYT
18 вересня, 04:57
Порт називають єдиним незамерзаючим і глибоководним на Каспії
У Махачкалі дрони атакували порт: поруч базується Каспійська флотилія
10 вересня, 05:05
Фотографіями поділились у соцмережах мешканці тимчасово окупованих територій
Росія переписує історію України у підручниках для дітей на окупованих територіях
9 вересня, 12:33
Україна попросила 300 ракет Patriot просто зі складів партнерів
Київ знайшов спосіб швидко отримати 300 ракет до Patriot
8 вересня, 17:36
Робота українських військових по ключових цілях російського агресора триває
ЗСУ уразили російські склади, РЕБ і пункти управління дронами – Генштаб
3 вересня, 13:34
Військовий Пеле помстився за страчених побратимів
Український боєць розповів, як вирвався з полону та помстився окупантам за вбитого побратима
31 серпня, 15:54
РФ вбила Олену Білу та її доньку
У Чернігові через атаку РФ загинула мати з чотирирічною донькою: що про них відомо
26 серпня, 15:12

Соціум

Слідчі підозрюють ГРУ у диверсії в Мюнхені: з’явилися деталі
Слідчі підозрюють ГРУ у диверсії в Мюнхені: з’явилися деталі
Великобританія розроблятиме ШІ-дрони на даних з України
Великобританія розроблятиме ШІ-дрони на даних з України
В українця, який скоїв напад у польському монастирі, виявлено психічні розлади
В українця, який скоїв напад у польському монастирі, виявлено психічні розлади
У Молдові знайдено уламки дрона з маркуванням «Герань-4» (фото)
У Молдові знайдено уламки дрона з маркуванням «Герань-4» (фото)
Різанина у монастирі в Польщі. Прокуратура висунула обвинувачення українцю
Різанина у монастирі в Польщі. Прокуратура висунула обвинувачення українцю
Катастрофа в Непалі: доля 56 українців залишається невідомою
Катастрофа в Непалі: доля 56 українців залишається невідомою

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 вересня: ситуація на фронті
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 вересня 2026
60K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
54K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
52K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
50K
Вибори до Держдуми: як ми програли вибори на окупованих територіях

Новини

В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua