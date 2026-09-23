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Переговори Лаврова та Рубіо у Нью-Йорку: перші деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Переговори Лаврова та Рубіо у Нью-Йорку: перші деталі
Однією з ключових тем переговорів є Україна
фото: скриншот з відео

Переговори розпочалися без вступних слів для преси

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у Нью-Йорку зустрівся з державним секретарем США Марко Рубіо. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російське пропагандистське видання ТАСС.

«Переговори Лаврова та Рубіо в Нью-Йорку розпочалися без вступних слів для преси та продовжилися у закритому форматі», – йдеться у повідомленні.

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Напередодні Росія заявляла, що однією з ключових тем переговорів стане Україна. «Тема України буде однією з ключових на міжнародних переговорах Лаврова в ООН», – заявила речниця російського МЗС Захарова.

До слова, США видали журналістам російського пулу глави МЗС Росії Сергія Лаврова візи з обмеженнями на пересування територією країни. Вони можуть перебувати поблизу Нью-Йорка та їздити до штаб-квартири ООН.

Згідно з приміткою в документі, віза чинна з 22 до 26 вересня 2026 року та передбачає перебування журналістів у районі штаб-квартири ООН. У документі також зазначено обмеження на пересування в межах 25 миль від Columbus Circle у Нью-Йорку – це близько 40 км.

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Теги: Марко Рубіо Сергій Лавров США

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