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Порошенко: у нападі ХАМАСу є почерк ПВК «Вагнер»

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Порошенко: у нападі ХАМАСу є почерк ПВК «Вагнер»
«Я абсолютно впевнений, що російські інструктори «Вагнера» із Сирії були переправлені до ХАМАСу в Газі і брали участь у підготовці терористів», – сказав Порошенко
фото: Європейська солідарність

Українцям відомий цей «почерк» терористів ще з 2014 року

Петро Порошенко в інтерв’ю європейському ресурсу Euractiv сказав, що терористичні атаки ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня допомагали готувати інструктори ПВК «Вагнер». Порошенко зазначив, що українцям відомий цей «почерк» терористів ще з 2014 року, коли бойовики «Вагнера» зайшли на Донбас.

«Я абсолютно впевнений, що російські інструктори «Вагнера» із Сирії були переправлені до ХАМАСу в Газі і брали участь у підготовці терористів для абсолютно варварської атаки на Ізраїль із сектора Гази», – сказав Порошенко.

«Я переконаний, що є російський інтерес, рука росії в підготовці теракту ХАМАСу на Ізраїль», – вважає п’ятий президент.

Він сказав, що дуже добре знає, як діють найманці «Вагнера»: «я це знаю з 2014 року, коли на сході нашої країни з’явилася перша група «Вагнера». Я знаю почерк «Вагнера» з їхніх атак у Лисичанську, Сєвєродонецьку, Соледарі, Бахмуті. Це – тактика «Вагнера».

Відповідаючи на запитання про диверсію на трубопроводі Balticconnector і телекомунікаційному кабелі, що з’єднують Фінляндію з Естонією, кваліфіковану владою в Гельсінкі як збиток, спричинений «зовнішньою діяльністю», Порошенко сказав: «Я абсолютно впевнений, що це теракт, метою якого є дестабілізація енергетичної ситуації в Європі, так само, як росія завдає ракетних ударів по енергосистемі України».

Читайте також: ХАМАС до атаки на Ізраїль готували «вагнерівці» – Центр нацспротиву
Теги: ПВК «Вагнер» ХАМАС Ізраїль теракт росія Петро Порошенко

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