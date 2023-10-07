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Байден відреагував на події в Ізраїлі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Байден відреагував на події в Ізраїлі
Байден поговорив із Нетаньяху телефоном
фото з відкритих джерел

Президент США зателефонував ізраїльському прем'єру Біньяміну Нетаньяху

 

Президент США Джо Байден зателефонував ізраїльському прем'єру Біньяміну Нетаньяху на тлі нападів ХАМАС. І пообіцяв йому підтримку. Про це повідомляє The Times of Israel.

За даними видання, Байден у телефонній розмові заявив, що США підтримують Ізраїль та його право на самооборону.

Нетаньяху подякував Байдену і сказав йому, що «буде потрібна тривала і потужна кампанія, в якій Ізраїль переможе».

Раніше глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що його відомство працюватиме над тим, щоб в Ізраїлю, на територію якого бойовики ХАМАС здійснили масований напад, «було все, що йому потрібне для самозахисту»

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю. Бойовики Гази проникли до Сдероту – невеличкого міста в Південному окрузі Ізраїлю.

Ізраїльська армія після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що його країна перебуває у стані війни, а не загострення конфлікту з Палестиною, і обов'язково переможе.

Між тим, Міністерство закордонних справ України створило оперативний штаб задля допомоги українцям в Ізраїлі. Наразі громадян України немає серед постраждалих внаслідок бойових дій.

До слова, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вказав на причетність Росії до подій в Ізраїлі.

Крім того, президент України Володимир Зеленський відреагував на воєнні дії, що розгорнулися в Ізраїлі. Він висловив співчуття всім, чиї рідні та близькі загинули від терористичної атаки. 

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Теги: Ізраїль ХАМАС Джозеф Байден

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