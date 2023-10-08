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Війна в Ізраїлі може підвищити попит на золото та інші безпечні активи

Діана Гасюк
glavcom.ua
Війна в Ізраїлі може підвищити попит на золото та інші безпечні активи
Ізраїльська протиракетна система «Залізний купол» перехоплює ракети, запущені з Сектора Газа
фото: Reuters

Підвищення геополітичних ризиків може призвести до інвестування в активи, такі як золото і долар

Інвестори розглядають можливість того, що геополітичні загрози в Ізраїлі спричинять зростання попиту на золото та американські облігації. Про це пише Reuters.

Підвищення геополітичних ризиків може призвести до інвестування в активи, такі як золото і долар, що, своєю чергою, може підвищити попит на облігації США.

Пітер Карділло, головний ринковий економіст Spartan Capital Securities, вказує на те, що кожен раз під час міжнародних потрясінь американський долар зміцнюється. Це служить хорошим прикладом того, чому людям важливо мати золото у своїх інвестиційних портфелях, оскільки його придбання виступає ідеальним засобом хеджування від міжнародних потрясінь.

За словами головного економіста Annex Wealth Management Брайана Якобсена, події, що розгортаються в Ізраїлі, суттєво вплинуть на фінансові ринки, залежно від тривалості та масштабів конфлікту та його можливого втягнення інших країн.

Нагадаємо, що в суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю. 

У відповідь ізраїльська армія вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.

У суботу ввечері армія оборони Ізраїлю відновила контроль над більшістю населених пунктів на кордоні з Сектором Гази, у які раніше проникли бойовики ХАМАСу та Ісламського джихаду. Режим надзвичайної ситуації поширено на всю територію ізраїльської держави.

Станом на ранок неділі кількість поранених унаслідок обстрілів Ізраїлю терористичним угрупованням ХАМАС збільшилася до приблизно 1854 осіб. Щонайменше 300 людей учора загинули. 

Теги: армія ХАМАС золото

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