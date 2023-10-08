Війна в Ізраїлі: Туреччина пропонує допомогу в розв'язанні конфлікту

Туреччина закликала сторони відмовитися від застосування сили

Туреччина пропонує свою допомогу в припинені війни в Ізраїлі, аби вона не поширилася на більшу територію. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ Туреччини.

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У заяві зазначається, що Туреччина надає великого значення якнайшвидшому відновленню спокою в регіоні та рішуче засуджує загибель мирного населення.

«Ми завжди готові зробити все можливе для того, щоб ці події можна було взяти під контроль, перш ніж вони переростуть далі та поширяться на ширшу територію», – повідомили в міністерстві.

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У заяві зазначають, що акти насильства та пов’язана з ними ескалація нікому не принесуть користі. Туреччина закликає сторони діяти стримано та уникати імпульсивних кроків.

Міністерство закордонних справ Туреччини закликало Палестину та Ізраїль відмовитися від застосування сили та без подальших зволікань працювати над довгостроковим рішенням відповідно до цього бачення.

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на воєнні дії, що розгорнулися в Ізраїлі. Він висловив співчуття всім, чиї рідні та близькі загинули від терористичної атаки

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Президент США Джо Байден зателефонував ізраїльському прем'єру Біньяміну Нетаньяху на тлі нападів ХАМАС і пообіцяв йому підтримку.

Також прокоментував події колишній президент США Дональд Трамп. Він наголосив, що напади ХАМАС є ганьбою, і Ізраїль має повне право захищати себе переважними силами.

Між тим, радикальний рух «Талібан» попросив Іран про доступ до Ізраїлю. Радикали висловили підтримку терористам ХАМАС і висловили бажання допомогти «підкорити Єрусалим».