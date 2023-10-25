Сьогодні США можуть оголосити про новий пакет допомоги Україні

Від початку вторгнення Росії в лютому 2022 року США надали Україні безпекову допомогу на суму близько $44 млрд

Загальна вартість пакету допомоги може сягнути $150 млн

Сьогодні, 25 жовтня, Сполучені Штати Америки можуть оголосити про новий пакет військової допомоги для України. Його загальна вартість може сягнути $150 млн. Про це повідомляє «Голос Америки».

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Що може увійти до нового пакета допомоги:

ракети Gmlrs для високомобільних артилерійських ракетних систем (Himars);

боєприпаси для національної вдосконаленої зенітно-ракетної системи (Nasams);

протитанкові ракети TOW;

ракети Aim-9 Sidewinder;

155-мм снаряди.

Зазначається, що цей пакет може стати 49-м випадком використання президентських повноважень щодо перенаправлення зброї із запасів США для української армії.

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Від початку вторгнення Росії в лютому 2022 року США надали Україні безпекову допомогу на суму близько $44 млрд.

Нагадаємо, США та ЄС допоможуть в розробці плану відновлення України.Лідери ЄС та США підтверджують, що продовжуватимуть надавати Україні фінансування для досягнення цих цілей, зокрема захисту, ремонту та відновлення енергетичного сектору відповідно до стандартів ЄС.