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Сьогодні США можуть оголосити про новий пакет допомоги Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Сьогодні США можуть оголосити про новий пакет допомоги Україні
Від початку вторгнення Росії в лютому 2022 року США надали Україні безпекову допомогу на суму близько $44 млрд
фото з відкритих джерел

Загальна вартість пакету допомоги може сягнути $150 млн

Сьогодні, 25 жовтня, Сполучені Штати Америки можуть оголосити про новий пакет військової допомоги для України. Його загальна вартість може сягнути $150 млн. Про це повідомляє «Голос Америки».

Що може увійти до нового пакета допомоги:

  • ракети Gmlrs для високомобільних артилерійських ракетних систем (Himars);
  • боєприпаси для національної вдосконаленої зенітно-ракетної системи (Nasams);
  • протитанкові ракети TOW;
  • ракети Aim-9 Sidewinder;
  • 155-мм снаряди.

Зазначається, що цей пакет може стати 49-м випадком використання президентських повноважень щодо перенаправлення зброї із запасів США для української армії.

Від початку вторгнення Росії в лютому 2022 року США надали Україні безпекову допомогу на суму близько $44 млрд.

Нагадаємо, США та ЄС допоможуть в розробці плану відновлення України.Лідери ЄС та США підтверджують, що продовжуватимуть надавати Україні фінансування для досягнення цих цілей, зокрема захисту, ремонту та відновлення енергетичного сектору відповідно до стандартів ЄС.

Теги: США

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