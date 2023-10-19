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Вибори спікера палати представників США: стали відомі плани соратника Трампа

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Вибори спікера палати представників США: стали відомі плани соратника Трампа
Як повідомляє CNN, Джордан використає розширення повноважень Макгенрі для пошуку голосів на свою підтримку
фото з відкритих джерел

Представник Республіканської партії Джим Джордан планує підтримати резолюцію про розширення повноважень МакГенрі до січня

Вибори спікера палати представників США, ймовірно, будуть поставлені на паузу принаймні до січня наступного року. Як повідомляють американські ЗМІ, наразі обидві партії – демократи і республіканці – розглядають резолюцію про розширення повноважень чинного виконувача обов’язків спікера Патріка МакГенрі.

Сьогодні МакГенрі відкрив засідання палати, втім за кілька хвилин оголосив перерву. Наразі тимчасовий спікер може лише оголошувати перерву в засіданні Палати, відкладати засідання та оголошувати кандидатури на посаду спікера. Хоча комітети все ще працюють, виконувач обов'язків не може виносити на розгляд законопроекти чи навіть резолюції, які не мають обов’язкової сили.

Як повідомляють джерела CNN, представник Республіканської партії Джим Джордан, який учора не набрав більшості вдруге, скоріш за все не проводитиме сьогодні третій раунд голосування за обрання його спікером, натомість планує підтримати резолюцію про розширення повноважень МакГенрі до січня.

Разом із тим, Джордан не вибуває з перегонів спікерів і за ці декілька місяців спробує заручитися підтримкою колег по партії, які наразі виступають проти його кандидатури. І республіканці, і демократи вже провели закриті засідання з обговорення такого варіанту і в обох партіях немає одностайності.

Зустріч представників більшості у Конгресі – республіканців, як розповіли журналістам самі законодавці, була емоційною. Деякі з учасників закликали Джима Джордана відмовитися від своєї заявки на пост спікера. Інші – наполягали на продовженні голосування за його кандидатуру. Частина конгресменів-республіканців виступила за розширення повноважень тимчасового спікера як варіанту, який дасть можливість розблокувати роботу палати представників.

Соратниця Джордана Марджорі Тейлор Грін, представниця радикального крила партії, заявила про свою категоричну незгоду з таким варіантом виходу із патової ситуації, адже для ухвалення резолюції про розширення повноважень виконувача обов’язків спікера знадобиться двопартійна підтримка. А саме співпраця із демократами, на її переконання, і призвела до політичної кризи, в якій наразі опинилась партія, та до блокування роботи Конгресу.

Нагадаємо, соратник Трампа та противник допомоги Україні Джим Джордан відмовився від боротьби за посаду спікера палати представників США.

Нагадаємо, нижня палата Конгресу США, контрольована республіканською більшістю, в середу провалила чергову спробу голосувань за обрання спікера. Це вже друге невдале голосування впродовж останніх днів.

Раніше у Палаті представників США відбулося голосування за обрання нового спікера. Представники як республіканців, так і демократів не змогли набрати потрібних голосів.

Зазначимо, 4 жовтня Палата представників США звільнила спікера Кевіна Маккарті. 216 конгресменів підтримали відставку Маккарті, проти голосували 210. Це вперше в історії США, коли спікера палати представників звільняють достроково.

Ініціативу про відставку спікера палати представників США запропонував його товариш по партії, республіканець Метт Гетц, після того, як Маккарті відмовився припинити фінансування уряду США через складнощі з ухваленням бюджету на 2024 рік.

Палата представників США призначила тимчасовим спікером Патріка МакГенрі після відставки Кевіна Маккарті.

Також повідомлялося, що Трамп готовий стати спікером палати представників США на короткий термін.

Теги: США вибори у США

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