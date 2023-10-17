Головна Світ Політика
search button user button menu button

Три країни відкрили «гарячу лінію» для реагування на загрози з боку КНДР

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Три країни відкрили «гарячу лінію» для реагування на загрози з боку КНДР
«Гаряча лінія» має забезпечити постійну комунікацію між керівниками вищих безпекових органів у будь-який час
фото з відкритих джерел

Сполучені Штати, Південна Корея і Японія організували тристоронню «гарячу лінію» зв’язку

Сполучені Штати, Південна Корея і Японія організували «гарячу лінію» зв’язку для обміну даними про загрози з боку КНДР та зростання військової активності Китаю в регіоні. Про повідомляє видання Yonhap.

Рішення про створення «гарячої лінії» ухвалили лідери трьох країн: Джо Байден, Юн Сок Йоль і Фуміо Кішіда під час першого тристороннього саміту, який відбувся у Вашингтоні в серпні. Там вони домовилися консультуватися один з одним у разі виявлення загроз. 

Гаряча лінія з'єднує Національні ради безпеки трьох країн, надаючи можливість голосового та відеозв'язку між їхніми лідерами і високопосадовцями в будь-який час.

Наразі технічні фахівці завершують тестування каналу зв’язку, і згодом він запрацює у штатному режимі.

Відкриття «гарячої лінії» відбулось на тлі посилення побоювань експертів і політиків з приводу ймовірних провокативних дій КНДР і Китаю, які можуть скористатися з того, що Вашингтон зосередив увагу на врегулюванні конфлікту Ізраїлю й ХАМАС та війні Росії проти України. Проєкт такого зв'язку також став актуальним в умовах активності Пхеньяну у сфері ядерних та ракетних програм.

Нагадаємо, на тлі нещодавнього нападу терористів ХАМАС на Ізраїль, Південна Корея побоюється атаки з боку КНДР. 

Також повідомлялося, що США планують посилити заходи, покликані обмежити доступ Китаю до передових мікрочіпів та обладнання для їх виробництва. Так Вашингтон намагається унеможливити здобуття своїм геополітичним суперником передових технологій, які можна використовувати у військових цілях.

Читайте також: США готуються вести одночасно дві війни
Теги: США Південна Корея Японія Китай Північна Корея ХАМАС Вашингтон

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Палестинська організація ХАМАС хоче посередництва США, а не Росії
Фантастична невдячність. Палестинці принизили Путіна на весь світ
14 жовтня, 07:37
Чиновник, який побажав залишитися анонімним, сказав, що Польща залишається відданою підтримці України
США вимагають від Польщі роз'яснень щодо підтримки України – ЗМІ
23 вересня, 03:24
Ракета Atacms
Atacms для України. Білий дім прокоментував чутки
23 вересня, 14:28
Ізраїльські солдати охороняють житлові районів після масового проникнення бойовиків ХАМАС у Сдерот
Війна в Ізраїлі: бої точаться у 13 містах (карта)
7 жовтня, 17:26
Ізраїль евакуює усіх громадян поблизу кордону з Газою
Ізраїль евакуює усіх громадян поблизу кордону з Газою
8 жовтня, 11:44
До цього
ХАМАС завдав чергового ракетного удару по Ізраїлю (відео)
10 жовтня, 17:40
Авіаносець США прибув у східне Середземномор'я
Авіаносець США прибув у східне Середземномор'я
11 жовтня, 03:07
Міністр оборони Ізраїлю видав наказ про повну блокаду Сектору Газа
Міністр оборони Ізраїлю видав наказ про повну блокаду Сектору Газа
9 жовтня, 12:57
Ізраїльські рятувальники заявили про влучення ракет у будинок в Ашкелоні
ХАМАС випустив по ізраїльському місту Ашкелон 150 ракет
13 жовтня, 17:20

Політика

Війна спрямована на знищення українців як нації – президентка Молдови
Війна спрямована на знищення українців як нації – президентка Молдови
Японія допоможе Україні розміновувати звільнені території
Японія допоможе Україні розміновувати звільнені території
Три країни відкрили «гарячу лінію» для реагування на загрози з боку КНДР
Три країни відкрили «гарячу лінію» для реагування на загрози з боку КНДР
Путін приїхав до Пекіна
Путін приїхав до Пекіна
Ізраїльська армія ліквідувала одного із керівників ХАМАСу
Ізраїльська армія ліквідувала одного із керівників ХАМАСу
Байден у середу відвідає Ізраїль
Байден у середу відвідає Ізраїль

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
74K
В одній з країн Європи рекордно побільшало чоловіків з України
58K
Міноборони посилить контроль за чоловіками: ЗСУ пояснили гучну заяву про мобілізацію
22K
Екснардеп: Московська церква та ФСБ просто зараз проводять диверсію у Києві
19K
Перемога опозиції у Польщі: як відреагував валютний ринок
15K
Дедалі менше українських біженців живуть у швейцарських родинах: причина
13K
Будівництво укріплень на кордоні. Росія зіткнулася з новою проблемою

Новини

Уночі окупанти запустили по Україні ракети й «Шахеди»: деталі від Генштабу
Сьогодні, 07:07
Стрілянина у Брюсселі, вибори у Польщі: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Хмарно й без опадів: прогноз погоди на 17 жовтня
Сьогодні, 03:55
17 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
600 днів війни. Кривавий терор і безуспішні ворожі атаки на сході України
Вчора, 07:31
Хмарно, дощі у низці областей: прогноз погоди на 16 жовтня
Вчора, 05:20

Прес-релізи

Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
13 жовтня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту