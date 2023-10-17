Три країни відкрили «гарячу лінію» для реагування на загрози з боку КНДР

«Гаряча лінія» має забезпечити постійну комунікацію між керівниками вищих безпекових органів у будь-який час

Сполучені Штати, Південна Корея і Японія організували тристоронню «гарячу лінію» зв’язку

Сполучені Штати, Південна Корея і Японія організували «гарячу лінію» зв’язку для обміну даними про загрози з боку КНДР та зростання військової активності Китаю в регіоні. Про повідомляє видання Yonhap.

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Рішення про створення «гарячої лінії» ухвалили лідери трьох країн: Джо Байден, Юн Сок Йоль і Фуміо Кішіда під час першого тристороннього саміту, який відбувся у Вашингтоні в серпні. Там вони домовилися консультуватися один з одним у разі виявлення загроз.

Гаряча лінія з'єднує Національні ради безпеки трьох країн, надаючи можливість голосового та відеозв'язку між їхніми лідерами і високопосадовцями в будь-який час.

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Наразі технічні фахівці завершують тестування каналу зв’язку, і згодом він запрацює у штатному режимі.

Відкриття «гарячої лінії» відбулось на тлі посилення побоювань експертів і політиків з приводу ймовірних провокативних дій КНДР і Китаю, які можуть скористатися з того, що Вашингтон зосередив увагу на врегулюванні конфлікту Ізраїлю й ХАМАС та війні Росії проти України. Проєкт такого зв'язку також став актуальним в умовах активності Пхеньяну у сфері ядерних та ракетних програм.

Нагадаємо, на тлі нещодавнього нападу терористів ХАМАС на Ізраїль, Південна Корея побоюється атаки з боку КНДР.

Також повідомлялося, що США планують посилити заходи, покликані обмежити доступ Китаю до передових мікрочіпів та обладнання для їх виробництва. Так Вашингтон намагається унеможливити здобуття своїм геополітичним суперником передових технологій, які можна використовувати у військових цілях.

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