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США планують зменшити розмір щомісячної допомоги Україні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
США планують зменшити розмір щомісячної допомоги Україні
Щомісячна підтримка України буде зменшена на $275 млн
фото з відкритих джерел

Розмір допомоги Україні хочуть знизити з $1,1 млрд до $825 млн

Сполучені Штати Америки хочуть зменшити розмір щомісячної допомоги Україні. Про це йдеться в запиті Адміністрації президента Джо Байдена до Конгресу США.

Згідно з документом щодо екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та на зміцнення безпеки кордонів США, щомісячна підтримка України буде зменшена на $275 млн.

Бюджетна підтримка України може зменшитися з $1,1 млрд до $825 млн на місяць.

У запиті зазначено, що бюджетна підтримка надаватиметься через Світовий банк як відшкодування дозволених та перевірених видатків уряду України відповідно до поточних меж умов, розроблених урядом США.

Запит США на фінансування ґрунтується на останній оцінці Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо дефіциту фінансування України та США на 2024 рік та прогнозах щодо надійного розподілу витрат між ЄС, Японією та іншими країнами-донорами.

Нагадаємо, президент США Джо Байден 20 жовтня запросив у Конгресу додаткового фінансування на понад $100 млрд, зокрема для допомоги Україні та Ізраїлю.

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Теги: фінансування Світовий банк США

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