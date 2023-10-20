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Соратник Трампа передумав відмовлятися від посади спікера палати представників США

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Соратник Трампа передумав відмовлятися від посади спікера палати представників США
Антиукраїнський республіканець висуватиме свою кандидатуру на посаду
фото з відкритих джерел

Джордан заявив, що не братиме участі у голосуванні за місце спікера втретє, однак згодом передумав

Республіканець Джим Джордан, який раніше відмовлявся брати участь у новому голосуванні на посаду спікера Палати представників США, передумав і заявив, що все ж висуватиме свою кандидатуру. Про це повідомляє New York Times.

Раніше Джордан заявив, що не братиме участі у голосуванні за місце спікера втретє. Натомість він сказав, що підтримає план, який просувають деякі центристські республіканці та демократи, щодо розширення повноважень тимчасового спікера Патріка МакГенрі.

Під час наради республіканців прихильники Джордана вимагали, щоб він продовжив боротьбу.

Згодом він заявив, що все ще претендує на пост спікера та планує йти на засідання.

Джордан сказав, що хоче поспілкуватися з 22 республіканцями, які виступили проти його кандидатури в середу, перед третім голосуванням.

Джим Джордан – представник Республіканської партії в Палаті представників. Є активним прибічником експрезидента Дональда Трампа, ротестує проти надання допомоги Україні.

Нагадаємо, нижня палата Конгресу США, контрольована республіканською більшістю, в середу провалила чергову спробу голосувань за обрання спікера. Це вже друге невдале голосування впродовж останніх днів.

Раніше у Палаті представників США відбулося голосування за обрання нового спікера. Представники як республіканців, так і демократів не змогли набрати потрібних голосів.

Зазначимо, 4 жовтня Палата представників США звільнила спікера Кевіна Маккарті. 216 конгресменів підтримали відставку Маккарті, проти голосували 210. Це вперше в історії США, коли спікера Палати представників звільняють достроково.

Палата представників США призначила тимчасовим спікером Патріка МакГенрі після відставки Кевіна Маккарті.

Також повідомлялося, що Трамп готовий стати спікером Палати представників США на короткий термін.

Теги: США вибори у США влада

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