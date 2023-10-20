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Соратник Трампа вкотре програв вибори спікера Палати представників США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Соратник Трампа вкотре програв вибори спікера Палати представників США
Нижня палата Конгресу США, контрольована республіканською більшістю, втретє провалила чергову спробу голосувань
фото з відкритих джерел

Кандидатуру соратника Трампа не підтримали 25 однопартійців

Республіканець Джим Джордан, який раніше відмовлявся брати участь у новому голосуванні на посаду спікера Палати представників США, а згодом передумав і таки взяв участь, втретє програв вибори. Про це повідомляє CNN.

Кандидатуру соратника Трампа не підтримали 25 однопартійців (22 минулого разу) – він набрав 194 голоси з 217 необхідних (199 минулого разу).

Джим Джордан – представник Республіканської партії в Палаті представників. Є активним прибічником експрезидента Дональда Трампа, ротестує проти надання допомоги Україні.

Нагадаємо, нижня палата Конгресу США, контрольована республіканською більшістю, в середу провалила чергову спробу голосувань за обрання спікера. Це вже друге невдале голосування впродовж останніх днів.

Соратник Трампа та противник допомоги Україні Джим Джордан відмовився від боротьби за посаду спікера палати представників США, проте передумав і згодом заявив, що все ж висуватиме свою кандидатуру.

Раніше у Палаті представників США відбулося голосування за обрання нового спікера. Представники як республіканців, так і демократів не змогли набрати потрібних голосів.

Зазначимо, 4 жовтня Палата представників США звільнила спікера Кевіна Маккарті. 216 конгресменів підтримали відставку Маккарті, проти голосували 210. Це вперше в історії США, коли спікера Палати представників звільняють достроково.

Палата представників США призначила тимчасовим спікером Патріка МакГенрі після відставки Кевіна Маккарті.

Також повідомлялося, що Трамп готовий стати спікером Палати представників США на короткий термін.

Теги: США вибори у США

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