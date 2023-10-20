Соратник Трампа вкотре програв вибори спікера Палати представників США

Кандидатуру соратника Трампа не підтримали 25 однопартійців

Республіканець Джим Джордан, який раніше відмовлявся брати участь у новому голосуванні на посаду спікера Палати представників США, а згодом передумав і таки взяв участь, втретє програв вибори. Про це повідомляє CNN.

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Кандидатуру соратника Трампа не підтримали 25 однопартійців (22 минулого разу) – він набрав 194 голоси з 217 необхідних (199 минулого разу).

Джим Джордан – представник Республіканської партії в Палаті представників. Є активним прибічником експрезидента Дональда Трампа, ротестує проти надання допомоги Україні.

Нагадаємо, нижня палата Конгресу США, контрольована республіканською більшістю, в середу провалила чергову спробу голосувань за обрання спікера. Це вже друге невдале голосування впродовж останніх днів.

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Соратник Трампа та противник допомоги Україні Джим Джордан відмовився від боротьби за посаду спікера палати представників США, проте передумав і згодом заявив, що все ж висуватиме свою кандидатуру.

Раніше у Палаті представників США відбулося голосування за обрання нового спікера. Представники як республіканців, так і демократів не змогли набрати потрібних голосів.

Зазначимо, 4 жовтня Палата представників США звільнила спікера Кевіна Маккарті. 216 конгресменів підтримали відставку Маккарті, проти голосували 210. Це вперше в історії США, коли спікера Палати представників звільняють достроково.

Палата представників США призначила тимчасовим спікером Патріка МакГенрі після відставки Кевіна Маккарті.

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Також повідомлялося, що Трамп готовий стати спікером Палати представників США на короткий термін.