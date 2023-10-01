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США перервали допомогу Україні? Чому російська пропаганда рано зраділа

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
США перервали допомогу Україні? Чому російська пропаганда рано зраділа
Сенат США
фото: dpa

Сенатори запевняють: додаткове фінансування для України буде ухвалене незабаром

Палата представників США ухвалила фінансування уряду, однак без допомоги для України. Цій новині швидко зраділи російські пропагандисти, але їхнє щастя може тривати недовго. Демократи Сенату США дійшли висновку, що безперервна допомога Україні є їхньою головною метою, тож переговори про це з представниками Республіканської партії тривають. Про це заявила сенаторка Емі Клобучар, повідомляє The Washington Post.

«Я вважаю, що є купа республіканців, які підтримують Україну. Те, що станеться в наступні кілька тижнів, питання додаткової допомоги для України, стане великим випробуванням», – наголосила Клобучар.

Такої ж озиції притримується сенатор-демократ Річард Блюменталь: «Ми зробимо все можливе, щоб допомога Україні була безперервною. І я думаю, що це більш ніж можливо. Хоча досі немає конкретного шляху, яким чином забезпечити додаткове фінансування, але Сенат продовжить переговори щодо допомоги упродовж наступних кількох днів».

Колега Блюменталя Петті Мюррей також заявила, що додаткове фінансування для України буде ухвалене незабаром. На її переконання, Сенат зробив правильний вибір для США і зможе вчинити правильно для України.

За словами сенатора-республіканця від Південної Дакоти Майка Раундза, Сенат США розгляне пакет фінансування для України в дуже короткий термін і може прийняти його як окремий законопроєкт або як частину більшого пакету фінансування для Міноборони.

Сенатор запевнив, що будь-який пакет фінансування для України пройде в Палаті представників, навіть незважаючи на можливий спротив трампістського крила республіканців у нижній палаті, які виступають проти допомоги Києву.

Ліз Чейні, колишня голова Республіканської конференції Палати представників, застерегла республіканців Конгресу від відмови у допомозі Україні.

«Члени Палати представників і Сенату, які голосують за відмову Україні в допомозі на 85-ту річницю промови Невіла Чемберлена «Мир у наш час» у 1938 році, повинні прочитати трохи історії: тоді умиротворення не спрацювало. Зараз це також не спрацює», – підкреслила вона.

Як відомо, голосування в Сенаті за тимчасовий бюджет, прийнятий Палатою представників, відкладається сенатором-демократом Майклом Беннетом через його стурбованість тим, що законопроєкт не передбачає додаткової допомоги Україні.

Нагадаємо, що 30 вересня Палата представників США ухвалила фінансування уряду, щоб уникнути шатдауну (припинення роботи уряду).

До слова, президент США Джо Байден привітав угоду, що дозволила уникнути припинення роботи уряду США в суботу, але закликав Конгрес швидко схвалити допомогу Україні після того, як вона була виключена з угоди. 

Раніше Кевін Маккарті, спікер Палати представників від Республіканської партії, висунув пропозицію врахувати вимоги ультраправих однопартійців та виключити допомогу для України з законопроєкту щодо тимчасового продовження фінансування уряду США.

У Держдепі зазначали, що шатдаун міг би вплинути на передачу Україні нової та раніше обіцяної зброї.

Теги: Україна фінансування США Сенат США

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