Росія звинуватила США в підготовці випробувань ядерної зброї і пригрозила відповіддю
США не планують відмовлятися від мораторію на ядерні випробування
Росія звинуватила Сполучені Штати у проведенні підготовки на своєму ядерному полігоні в Неваді. Про це повідомив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, пише Reuters.
За словами Рябкова, Росія нібито виявила ознаки того, що США проводять підготовчі роботи до ядерних випробувань на полігоні в Неваді, тому РФ буде змушена відреагувати «дзеркально».
«Тоді виникне зовсім інша ситуація, але відповідальність за це лежить на Вашингтоні», – підкреслив Рябков.
Представник Державного департаменту США відкинув звинувачення Рябкова, назвавши це «тривожними зусиллями Москви посилити ядерні ризики та посилити напруженість у контексті її незаконної війни в Україні».
Зазначається, що США не планують відмовлятися від мораторію на ядерні випробування, ухваленого ще в 1992-му році відповідно до Договору про всеосяжну заборону випробувань. У Вашингтоні документ підписали, але не ратифікували.
Журналісти зазначили, що у Штатах справді готуються випробування на полігоні в Неваді, однак ідеться про експерименти з використанням матеріалів, що розщеплюються, у кількості, надто малій, щоб спричинити ядерний вибух.
Видання пише, що якщо США і Росія почнуть ядерні випробування, то їхній приклад можуть також наслідувати інші країни. Наприклад, Китай.
Нагадаємо, Росія, ймовірно, планує відкликати ратифікацію договору про всеосяжну заборону ядерних випробовувань
Західні ЗМІ 9 жовтня повідомляли про наказ керівництва Держдуми РФ до комітету з міжнародних справ, в якому вони дають депутатам час до 18 жовтня для обговорення процесу відкликання ратифікації договору.
Також російський диктатор Володимир Путін вперше прокоментував можливість відкликання Росією ратифікації договору 5 жовтня.
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