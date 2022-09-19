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Сьогодні США проведуть секретний брифінг щодо України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Сьогодні США проведуть секретний брифінг щодо України
фото з відкритих джерел

Темою зустрічі мають стати успіхи ЗСУ

Сьогодні, 19 вересня, відбудеться секретний брифінг з приводу ситуації в Україні для членів Сенату США. Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що брифінги проведуть у зв’язку з успіхами Збройних сил України зі звільнення територій від російських загарбників.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що підтримка України з боку США продовжуватиметься, поки в ній є потреба.  Він зазначив, що український народ платить надзвичайно високу ціну, і «ми будемо з ними, допоки їм потрібна наша допомога».

Як повідомлялося, голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що дії українських військових на полі бою під час боротьби з російськими окупантами фундаментально змінили характер сучасної війни. Він зазначив, що ЗСУ дуже креативно використовують західне озброєння, інколи так, як сили Альянсу ніколи не випробували його у «нормальних» умовах. 

https://glavcom.ua/country/politics/ukrajina-fundamentalno-zminila-suchasnu-vijnu-nato-876022.html
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Теги: війна звільнення озброєння президент США Сенат США ЗСУ

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