Сьогодні США проведуть секретний брифінг щодо України

Темою зустрічі мають стати успіхи ЗСУ

Сьогодні, 19 вересня, відбудеться секретний брифінг з приводу ситуації в Україні для членів Сенату США. Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що брифінги проведуть у зв’язку з успіхами Збройних сил України зі звільнення територій від російських загарбників.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що підтримка України з боку США продовжуватиметься, поки в ній є потреба. Він зазначив, що український народ платить надзвичайно високу ціну, і «ми будемо з ними, допоки їм потрібна наша допомога».

Як повідомлялося, голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що дії українських військових на полі бою під час боротьби з російськими окупантами фундаментально змінили характер сучасної війни. Він зазначив, що ЗСУ дуже креативно використовують західне озброєння, інколи так, як сили Альянсу ніколи не випробували його у «нормальних» умовах.