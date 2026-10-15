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Китай та Північна Корея відкрили міст, який простояв без руху 12 років

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Китай та Північна Корея відкрили міст, який простояв без руху 12 років
Китай і Північна Корея відкрили новий торговельний маршрут
фото: Reuters

Переправу вартістю близько $329 млн завершили ще у 2014 році, однак автомобільний рух запустили лише тепер

Китай та Північна Корея відкрили автомобільний міст через прикордонну річку Ялуцзян, який протягом приблизно 12 років не використовували за призначенням. Нова переправа з'єднала китайське місто Даньдун із північнокорейським Сінийджу та має розширити торговельно-економічні зв'язки між двома державами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на китайський телеканал CCTV.

Вантовий міст, будівництво якого завершили ще у 2014 році, має довжину близько трьох кілометрів і ширину 28,5 метра. На переправі облаштовано чотири смуги для руху легкових та вантажних автомобілів. Проєктна швидкість руху транспорту становить до 100 км/год.

Офіційних даних про загальну вартість будівництва немає. Водночас китайські засоби масової інформації оцінюють витрати на реалізацію проєкту приблизно у 2,2 млрд юанів, або близько $329 млн.

Новий об'єкт став другою автомобільною переправою між Даньдуном і Сінийджу. Його запуск має збільшити можливості перевезення вантажів між країнами та поліпшити транспортне сполучення у прикордонних регіонах.

Будівництво переправи розпочалося у грудні 2010 року. Основні роботи завершили в жовтні 2014-го, однак запустити автомобільний рух тоді не вдалося.

Причиною затримки стала відсутність необхідної інфраструктури на північнокорейському боці. Пхеньян тривалий час не завершував будівництво під'їзних доріг, митних приміщень та об'єктів прикордонного контролю.

У результаті готовий міст фактично не використовували майже 12 років. Додатковим чинником затримки стали періоди охолодження відносин між країнами, зокрема на тлі ядерної програми КНДР та міжнародних санкцій.

До відкриття нової переправи основне автомобільне та залізничне сполучення між Даньдуном і Сінийджу забезпечував старий Китайсько-корейський міст дружби.

Він має суттєві транспортні обмеження. Зокрема, автомобільна частина дозволяє рух вантажівок масою до 20 тонн, причому лише в одному напрямку одночасно.

Новий чотирисмуговий міст має зменшити навантаження на стару переправу та створити можливості для перевезення важчих вантажів.

Нагадаємо, 13 жовтня стало відомо, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин продемонстрував міжконтинентальну балістичну ракету «Хвасон-20», яка, за заявленими характеристиками, здатна досягати території Сполучених Штатів.

Теги: Китай Північна Корея міст

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