Один із головних союзників Путіна приїхав до Китаю, але Сі Цзіньпін із ним не зустрівся

Кім Чен Ин відвідав прикордонне місто Даньдун і провів переговори з одним із китайських посадовців

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин 24 жовтня здійснив короткий візит до Китаю, однак особистої зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном не було. Північнокорейський лідер відвідав прикордонне місто Даньдун, де зустрівся з Ван Хуніном – одним із найвищих посадовців Китаю. Про це повідомляє CNN, передає «Главком».

Кім Чен Ин прибув до Китаю через новий міст через річку Ялуцзян, який з’єднує північнокорейське місто Сінийджу з китайським Даньдуном. Переправу відкрили для руху в жовтні, через 12 років після завершення її будівництва.

Під час візиту Кім Чен Ин відвідав меморіал китайським військовим, які загинули під час Корейської війни, а також автомобільний завод. Разом із ним був Ван Хунін – голова Всекитайського комітету Народної політичної консультативної ради Китаю.

За повідомленням північнокорейського державного агентства KCNA, Ван передав Кім Чен Ину вітання та найкращі побажання від Сі Цзіньпіна. Також він провів банкет від імені китайського лідера. Однак про особисту зустріч Кіма із Сі китайські та північнокорейські повідомлення не згадували.

Після одноденної поїздки Кім Чен Ин повернувся до Північної Кореї. Офіційно причини, через які лідери двох країн не зустрілися особисто, не повідомляли. За даними південнокорейських ЗМІ, Сі Цзіньпін перебував у Пекіні, де готувався до пленуму Центрального комітету Комуністичної партії Китаю.

Візит відбувся на тлі спроб Пхеньяна зміцнити відносини з Пекіном після періоду активного зближення з Москвою. Росія та Північна Корея поглибили військову співпрацю після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Китай залишається головним торговельним партнером КНДР і важливим джерелом її економічної та дипломатичної підтримки. Відкриття нового мосту має спростити транскордонні перевезення й сприяти розширенню торгівлі між країнами.

Востаннє Кім Чен Ин відвідував Китай у вересні 2025 року, коли взяв участь у заходах у Пекіні та зустрівся із Сі Цзіньпіном.

Варто нагадати, що Китай не підтвердив підготовку зустрічі президента США Дональда Трампа, голови КНР Сі Цзіньпіна та глави Кремля Володимира Путіна. Пекін заявив, що наразі не має додаткової інформації щодо цієї ініціативи.