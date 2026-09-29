Атака на Одещину: постраждали вісім людей, пошкоджено притулок для тварин (фото)

Унаслідок атаки виникли пожежі

Унаслідок російської атаки на Одещину постраждали вісім людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Пошкоджені житлові будинки та притулок для тварин, виникли пожежі. Також руйнувань зазнали виробниче підприємство, складські приміщення, гімназія, гуртожиток, легковий та вантажні автомобілі», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усі пожежі надзвичайники ліквідували.

Нагадаємо, вночі 29 вересня російська окупаційна армія атакувала Київ балістикою та безпілотниками. У Києві після нічної атаки 29 вересня виникли затримки в русі низки маршрутів громадського транспорту.

Як повідомлялося, унаслідок ранкової російської атаки на столицю постраждала одна людина, у двох районах міста зафіксовано руйнування житлового сектору.

До слова, російська терористична армія атакувала Вінницьку область. Зафіксовано влучання в обʼєкт залізничної інфраструктури.