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Атака на Одещину: постраждали вісім людей, пошкоджено притулок для тварин (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Атака на Одещину: постраждали вісім людей, пошкоджено притулок для тварин (фото)
Усі пожежі ліквідували
фото: ДСНС Одещини

Унаслідок атаки виникли пожежі

Унаслідок російської атаки на Одещину постраждали вісім людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Пошкоджені житлові будинки та притулок для тварин, виникли пожежі. Також руйнувань зазнали виробниче підприємство, складські приміщення, гімназія, гуртожиток, легковий та вантажні автомобілі», – йдеться у повідомленні.

Атака на Одещину: постраждали вісім людей, пошкоджено притулок для тварин (фото) фото 1
Атака на Одещину: постраждали вісім людей, пошкоджено притулок для тварин (фото) фото 2
Атака на Одещину: постраждали вісім людей, пошкоджено притулок для тварин (фото) фото 3
Атака на Одещину: постраждали вісім людей, пошкоджено притулок для тварин (фото) фото 4
Атака на Одещину: постраждали вісім людей, пошкоджено притулок для тварин (фото) фото 5
Атака на Одещину: постраждали вісім людей, пошкоджено притулок для тварин (фото) фото 6
Атака на Одещину: постраждали вісім людей, пошкоджено притулок для тварин (фото) фото 7
Атака на Одещину: постраждали вісім людей, пошкоджено притулок для тварин (фото) фото 8

Зазначається, що усі пожежі надзвичайники ліквідували.

Нагадаємо, вночі 29 вересня російська окупаційна армія атакувала Київ балістикою та безпілотниками. У Києві після нічної атаки 29 вересня виникли затримки в русі низки маршрутів громадського транспорту. 

Як повідомлялося, унаслідок ранкової російської атаки на столицю постраждала одна людина, у двох районах міста зафіксовано руйнування житлового сектору.

До слова, російська терористична армія атакувала Вінницьку область. Зафіксовано влучання в обʼєкт залізничної інфраструктури.

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Теги: Одещина війна

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