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Росія атакувала Полтаву: загинула людина

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія атакувала Полтаву: загинула людина
Полтава опинилася під ударом БпЛА
фото з відкритих джерел

Внаслідок атаки пошкоджено чотири будинки 

У ніч на 18 жовтня російська окупаційна армія атакувала Полтаву. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, передає «Главком».

За інформацією Дяківнича, ворожий безпілотник влучив у районі приватних житлових будинків. Внаслідок атаки загинула людина, двоє постраждали.

«Станом на зараз, відомо про одну загиблу людину. Мої співчуття рідним та близьким. Ще двоє отримали травми. Пошкоджено 4 приватні будинки. Ліквідація наслідків триває. Інформація уточнюється. До відбою повітряної тривоги залишайтеся в безпечних місцях!», – написав Дяківнич.

Як відомо, у Полтаві 15 жовтня російський безпілотник влучив поблизу одного із закладів освіти. Унаслідок вибуху в школі пошкодило вікна, також відомо про одну травмовану людину. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

За інформацією обласної військової адміністрації, безпілотник влучив неподалік школи. Вибухова хвиля пошкодила скління вікон у приміщенні навчального закладу. На момент атаки учні та працівники школи перебували в укритті. За попередньою інформацією, серед них постраждалих немає.

Уночі 15 жовтня російська терористична армія вдарила по газовидобувній інфраструктурі групи «Нафтогаз» на Полтавщині. Зазначається, що внаслідок удару ворожого БпЛА пошкоджено технологічне обладнання, на об’єкті виникла пожежа. Роботу призупинено.

До слова, уранці 5 вересня російський безпілотник влучив у складське приміщення одного з приватних підприємств у Полтавській громаді. Вибуховою хвилею пошкоджено розташовані поруч будинки. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Близько 09:25 очільник області повідомив про вибух у Полтаві та закликав жителів залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Теги: вибух армія безпілотник Полтава

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