Соратник Зеленського назвав єдину можливість зупинити війну

Нардеп Мережко: «Це єдине, що може реально стримувати Путіна. Ми бачимо це на прикладі Естонії, Латвії»

Єдиною реальною, ефективною, стримуючою гарантією безпеки для України є вступ до НАТО. Про це в інтервʼю «Главкому» заявив народний депутат України Олександр Мережко. Як приклад, він назвав країни Балтії, зокрема, Естонію та Латвію.

«Для мене ключове питання дуже просте: що таке надійні гарантії безпеки? Це ті гарантії, які зможуть стримати Путіна, якщо він захоче (а він, напевно, захоче) порушити режим припинення вогню. Нам потрібні такі гарантії, які працюватимуть не лише під час каденції Трампа, щоб Путін не накопичив сили й не здійснив третю хвилю агресії. Якщо аналізувати ментальність Путіна, то єдиною реальною, ефективною, стримуючою гарантією безпеки є вступ України до НАТО. Це єдине, що може реально його стримувати. Ми бачимо це на прикладі Естонії, Латвії. Я не впевнений, якісь інші інструменти реально спрацюють. Не треба обманювати себе. Ми в жодному разі не повинні відмовлятися від членства в НАТО. Це закріплено в нашій Конституції, і це єдина надійна гарантія нашого виживання як держави і нації. Політики можуть говорити все, що завгодно, але в документах НАТО чітко сказано, що двері відчинені. Ми самі не маємо права відмовлятися від цього», – зазначив нардеп.

За словами Мережка, з тих варіантів, що лунають у ЗМІ, окрім НАТО він не бачить реальних інструментів стримування агресора. «Я не бачу конкретики, це все поки розмови. Є якісь вагання, натяки, дуже абстрактні фрази, але я не бачу конкретних пропозицій, які можна було б серйозно обговорювати. Наприклад, є Будапештський меморандум, який продовжує діяти. Його підписували держави, які ми розглядаємо як гарантів нашої безпеки – США, Велика Британія, Франція. Це ядерні держави. Макрон нещодавно говорив про те, що він готовий надати ядерну парасольку європейським країнам. Можливо, це може бути гарантією? У мене немає відповіді, але це принаймні ідея», – каже він.

Також Олександр Мережко висловив думку щодо ідеї отримання Україною гарантій, які надає «п'ята стаття» НАТО без вступу до НАТО, яку просуває Джорджа Мелоні. Він зазначив, що насправді ми не знаємо, як працює ця стаття, тому поки що ставиться до цього критично.

«Це дуже цікава, але неоднозначна пропозиція. Я бачу її так: «Коаліція охочих» плюс США, які б підписали договір, що базується на моделі «п'ятої статті». По суті, це НАТО ad hoc, створене для захисту України. Однак я ставлюся до цього критично, тому що ми не знаємо, як насправді функціонує «п'ята стаття». Її застосовували лише один раз, і це було в умовах боротьби з тероризмом, а не з конкретною державою-агресором. До того ж, стаття говорить, що кожна країна сама вирішує, що вона може надати. І це логічно – менші країни, може, і хотіли б допомогти, але не мають впевненості, що зможуть це зробити. І все одно ми повертаємось до того, що, членство в НАТО – це найбільш раціональний, простий і дешевший спосіб», – підсумовує народний депутат.

