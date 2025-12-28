Кремль після розмови Путіна і Трампа назвав умову для закінчення війни

За словами Ушакова, розмова Путіна і Трампа відбулася з ініціативи американської сторони

Для остаточного припинення війни Київ має «не зволікаючи» ухвалити рішення щодо Донбасу

Під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом російський диктатор Володимир Путін заявив, що Україна повинна здати Донбас для закінчення війни. Як інформує «Главком», про це розповів помічник президента РФ Юрій Ушаков у коментарі російським ЗМІ.

За словами Ушакова, розмова Путіна і Трампа відбулася з ініціативи американської сторони, мала «дружній, доброзичливий і діловий характер» і тривала 1 годину 15 хвилин.

«Президенти Росії і США дотримуються загалом аналогічних поглядів на те, що пропоноване українцями і європейцями тимчасове припинення вогню під приводом підготовки до референдуму або під іншими приводами веде лише до затягування конфлікту і загрожує відновленням бойових дій», – заявив Ушаков, коментуючи розмову лідерів РФ і США.

За словами Ушакова, для остаточного припинення війни Київ має «не зволікаючи» ухвалити рішення щодо Донбасу «з урахуванням ситуації, що складається на фронтах».

При цьому Трамп, якщо вірити Ушакову, сказав, що «переконався в прагненні Росії до політико-дипломатичного врегулювання, саме з урахуванням цього він має намір вибудовувати сьогоднішні переговори із Зеленським».

Крім того, два лідери обмінялися серією реверансів. Трамп заявив про вражаючі перспективи економічного співробітництва США з Росією та Україною в разі завершення війни. Також співрозмовники обмінялися новорічними привітаннями і побажали щастя народам РФ і США.

За словами Ушакова, за підсумками сьогоднішньої зустрічі президента США із Зеленським Путін і Трамп зателефонують знову.

Раніше Дональд Трамп поділився результатами телефонної розмови із очільником Кремля Володимиром Путіним, назвавши її «хорошою і дуже продуктивною».

Нагадаємо, 28 грудня у місті Палм-Біч, штат Флорида, запланована зустріч президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Раніше повідомлялося, що зустріч була запланована на 22:00 за київським часом, проте її перенесли на 20:00.