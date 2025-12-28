Помічник Путіна розповів подробиці його розмови з Трампом

За словами Ушакова, під час розмови Путін і Трамп висловили подібні погляди на перемирʼя в Україні

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіном напередодні зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у Маямі. Як інформує «Главком», деталі переговорів розкрив помічник президента Росії Юрій Ушаков.

«Путін і Трамп дотримуються загалом аналогічних поглядів на те, що тимчасове перемир'я призведе лише до затягування конфлікту в Україні», – заявив Ушаков.

За словами помічника президента РФ, Трамп визнав, що український конфлікт став для нього найскладнішим у політичній практиці.

Загалом розмова тривала 1 годину 15 хвилин.

Раніше Дональд Трамп поділився результатами телефонної розмови із очільником Кремля Володимиром Путіним, назвавши її «хорошою і дуже продуктивною».

Нагадаємо, 28 грудня у місті Палм-Біч, штат Флорида, запланована зустріч президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Раніше повідомлялося, що зустріч була запланована на 22:00 за київським часом, проте її перенесли на 20:00.