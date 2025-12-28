Головна Світ Політика
Польща будує «антидроновий купол» за €2 млрд

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Польща будує «антидроновий купол» за €2 млрд
фото: The Guardian

Варшава готується до затяжного протистояння з РФ

Польща розпочала масштабне будівництво системи укріплень та засобів ППО вздовж свого східного кордону. Проєкт, вартість якого перевищує €2 млрд, покликаний захистити країну від масованих атак безпілотників та провокацій з боку Росії та Білорусі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Заступник міністра оборони Польщі Цезар Томчик повідомив, що нова система буде інтегрована в існуючу лінію захисту, але отримає технологічне оновлення.

Система складатиметься з військових комплексів придушення атак, багатоствольних кулеметів, артилерійських гармат, зенітних ракет та засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) для придушення сигналу дронів.

Перші елементи системи запрацюють уже за 6 місяців, а повне завершення «антидронового щита» заплановане протягом 24 місяців.

Посадовець зазначив, що система розрахована на різні рівні загроз: від розвідувальних апаратів до ударних безпілотників.

Нові укріплення стануть частиною глобального проєкту «Східний щит». Польща планує не лише встановити зброю, а й створити в кожному прикордонному муніципалітеті спеціальні логістичні хаби. Там зберігатиметься інженерне обладнання для блокування кордону, яке можна розгорнути за лічені години у разі загрози прориву.

Більша частина фінансування проєкту надійде з європейських фондів у межах програми SAFE, що підкреслює загальноєвропейське значення безпеки польських кордонів.

Нагадаємо, Польські науковці представили інноваційну систему Stratus, яка дозволяє нейтралізувати безпілотники без жодного пострілу чи вибуху. Технологія, розроблена фахівцями Гданського технічного університету, базується на використанні потужного електромагнітного випромінювання.

