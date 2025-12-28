Які гарантії безпеки отримає Україна від США: версія CNN

Трамп готовий провести гарантії через Конгрес, що зробить їх обов'язковими для США

Президенти України та США під час особистої зустрічі 28 грудня мають остаточно узгодити угоду про американські гарантії безпеки для Києва. Йдеться про справді надійні протоколи безпеки. Як інформує «Главком», про це пише CNN із посиланням на анонімних американських чиновників.

Безпекові гарантії для України є однією з ключових вимог Києва, і обговорення цього питання тривало кілька останніх тижнів. На початку грудня у Берліні офіційні особи з Європи, України та Сполучених Штатів узгодили рамковий документ, як заявлялося, подібний за своєю суттю до статті 5 про колективну оборону НАТО.

За словами американських чиновників, ці протоколи безпеки мають запобігти новій російській агресії, створити механізм врегулювання конфліктів та стати основою для укладення власне мирної угоди. Ці гарантії також мають чітко визначити наслідки для Росії у разі порушення нею мирної угоди.

«Це найнадійніший набір протоколів безпеки, який вони коли-небудь бачили. Це дуже, дуже потужний пакет», – сказав CNN неназваний високопосадовець США, не вдаючись в подробиці.

Інший чиновник підтвердив, що Трамп готовий провести через Конгрес угоду про американські гарантії безпеки для України. За його словами, цей пакет гарантій є «платиновим стандартом» того, що США можуть запропонувати Україні.

За словами американських чиновників, Трамп переконаний у своїй здатності змусити Москву погодитися на ці гарантії для України, а сама Росія начебто згодна на вступ України до Європейського Союзу, як частину мирної угоди.

Утім європейські чиновники, з якими говорив CNN, налаштовані більш обережно щодо сьогоднішньої зустрічі Зеленського і Трампа.

«Немає сценарію з низьким рівнем ризику з Трампом», – сказав неназваний чиновник НАТО.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що нинішній період є одним із найактивніших у дипломатичному плані цього року, а ключові рішення можуть бути ухвалені ще до Нового року.

«Зараз одні з найактивніших дипломатичних днів року, і багато що може вирішитися до Нового року, і ми все для цього робимо. Але чи будуть рішення – залежить від партнерів. Від тих, хто допомагає Україні, і від тих, хто тисне на Росію, щоб росіяни відчували наслідки своєї агресії» , – наголосив президент.

Нагадаємо, німецькі експерти дали похмурий прогноз на зустріч у Мар-а-Лаго і впевнені, що Україна скоріш є перешкодою для Трампа, яка заважає відновленню стосунків із Москвою. Аналітики попереджають, що не варто очікувати на швидкий прорив після зустрічі президентів США та України.